Про це інформує Державне бюро розслідувань.

"Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому командиру ракетно-артилерійської бойової частини протичовнового корвета "Тернопіль", який у 2014 році перейшов на бік ворога", - пише пресслужба.

Повідомляється, що після захоплення російськими окупантами військової частини у Севастополі зловмисник відмовився передислокуватись до Одеси й присягнув на вірність Росії. Наразі він працює командиром бойової частини великого десантного корабля "Цезар Куніков" та вводить дані для запуску ракет по українських мирних містах.

За діяння зловмиснику загрожує позбавлення волі до 15 років.

22 вересня 2021 року Офіс генпрокурора повідомив командиру 41-ї бригади ракетних кораблів Чорноморського флоту РФ про підозру в посяганні на територіальну цілісність України, підбурюванні до державної зради й веденні агресивної війни за попередньою змовою групою осіб.

Державне бюро розслідувань разом зі столичною прокуратурою затримали одного із заступників директора департаменту транспорту КМДА на вимаганні хабаря.

1 серпня Державне бюро розслідувань оголосило про підозру у державній зраді екскомандиру корвета "Тернопіль" Станіславу Походощуку, який нині проходить військову службу у Росії.

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