Про це повідомляє Еспресо.TV.

У неділю, 5 лютого, Леся Цуренко, яка займає у світовому рейтингу 136-те місце, поступилася Чжу Лінь (54) з рахунком 4:6, 4:6.

Цуренко вийшла до фіналу турніру WTA (Жіночої тенісної асоціації) вперше з 2019 року. За кар'єру 33-річна українка виграла чотири турніри WTA. Раніше вона володіла званням першої ракетки України.

Турнір WTA в Таїланді

Хуахін, Таїланд

5 лютого

Фінал

Леся Цуренко (Україна) - Чжу Лінь (Китай) 4:6, 4:6