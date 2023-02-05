Екс перша ракетка України дійшла до фіналу та показала найкращий результат за 4 роки
Українка Леся Цуренко у фіналу турніру WTA у Таїланді програла китаянці Чжу Лінь, але показала свій найкращий результат за останні чотири сезони
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У неділю, 5 лютого, Леся Цуренко, яка займає у світовому рейтингу 136-те місце, поступилася Чжу Лінь (54) з рахунком 4:6, 4:6.
Цуренко вийшла до фіналу турніру WTA (Жіночої тенісної асоціації) вперше з 2019 року. За кар'єру 33-річна українка виграла чотири турніри WTA. Раніше вона володіла званням першої ракетки України.
Турнір WTA в Таїланді
Хуахін, Таїланд
5 лютого
Фінал
Леся Цуренко (Україна) - Чжу Лінь (Китай) 4:6, 4:6
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