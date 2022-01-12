Експерша ракетка України вибула з Australian Open

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Мельбурні в другому раунді кваліфікації Катерина Бондаренко програла канадці Ребеці Маріно - 3:6, 4:6 - та припинила виступи на турнірі.

35-річна Бондаренко була першою ракеткою України. У 2008 році вона разом з Альоною Бондаренко виграла Australian Open у парному розряді.

Зараз Катерина Бондаренко займає в світовому рейтингу 207 місце.

Australian Open

Жінки

Кваліфікація. 2-й раунд

12 січня

Катерина Бондаренко (Україна) – Ребека Маріно (Канада) 3:6, 4:6