Експерша ракетка України вибула з Australian Open
Українська тенісистка Катерина Бондаренко програла у другому раунді кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Мельбурні в другому раунді кваліфікації Катерина Бондаренко програла канадці Ребеці Маріно - 3:6, 4:6 - та припинила виступи на турнірі.
35-річна Бондаренко була першою ракеткою України. У 2008 році вона разом з Альоною Бондаренко виграла Australian Open у парному розряді.
Зараз Катерина Бондаренко займає в світовому рейтингу 207 місце.
Australian Open
Жінки
Кваліфікація. 2-й раунд
12 січня
Катерина Бондаренко (Україна) – Ребека Маріно (Канада) 3:6, 4:6
- Нагадаємо, 11 січня український тенісист Сергій Стаховський програв американцю Джефрі Вульфу на старті кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії.
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