Про це розповів директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі Еспресо.

"Втрата росіянами Рівнополя означає, що надалі з цього плацдарму можуть розвиватися успішні дії, зокрема на південному напрямку. Це в тактичному плані дуже важливий населений пункт. Ми можемо тепер розвивати успіхи в напрямку Ремівки, Приютного. Актуальним залишається напрямок Старомлинівки. Створення напруги для противника на всій протяжності Времіївського виступу не дає можливості перекидати резерви та адекватно реагувати, що може призвести до падіння оборони на цьому напрямку. Також росіяни можуть бути змушені перетягувати резерви з інших напрямків, які можуть бути для нього менш загрозливими", - вважає він.

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