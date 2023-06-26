Експерт Defense Express Рябих пояснив важливість звільнення Рівнополя для контрнаступу
Село Рівнопіль Донецької області, яке звільнили Збройні сили України, дуже важливий населений пункт у тактичному плані для подальшого наступу
Про це розповів директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі Еспресо.
"Втрата росіянами Рівнополя означає, що надалі з цього плацдарму можуть розвиватися успішні дії, зокрема на південному напрямку. Це в тактичному плані дуже важливий населений пункт. Ми можемо тепер розвивати успіхи в напрямку Ремівки, Приютного. Актуальним залишається напрямок Старомлинівки. Створення напруги для противника на всій протяжності Времіївського виступу не дає можливості перекидати резерви та адекватно реагувати, що може призвести до падіння оборони на цьому напрямку. Також росіяни можуть бути змушені перетягувати резерви з інших напрямків, які можуть бути для нього менш загрозливими", - вважає він.
Контрнаступ ЗСУ на півдні: хронологія
- 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ЗСУ звільнили 7 населених пунктів та просунулися на 6,5 км вперед.
- 19 червня в Міністерстві оборони України офіційно підтвердили звільнення села П’ятихатки в Запорізькій області. Підрозділи на таврійському напрямку просунулися до 7 км.
- 24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.
- 26 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ЗСУ деокупували село Рівнопіль Донецької області. Воно розташоване у Волноваському районі Донецької області. Армія РФ окупувала населений пункт у березні 2022 року.
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