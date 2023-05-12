Експерт-міжнародник Данилов: існує декілька поганих сценаріїв, якщо Ердоган програє вибори - дестабілізація Росією, елементи громадянської війни
Якщо чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган не переобереться на новий термін - у країні може статися дестабілізація ситуації
Про це розповів заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данілов у етері Еспресо.
"Я можу намалювати декілька поганих сценаріїв. Перемагає Киличдароглу - Росія починає дестабілізацію. Наприклад, серія терактів, відмова частини апарату, яка вірна Ердогану, виконувати накази або саботаж. Мітинги - Ердоган спроможний мобілізувати свій електорат на спротив. Внутрішньополітична дестабілізація, впритул до елементів громадянської війни", - сказав він.
Експерт додав, що зараз у Туреччині дуже сильний розрив по лініях різних ідентичностей - країна зараз перегріта.
"Саме тому Киличдароглу говорить про інклюзивність - що всі вони турки незалежно від того, за кого голосують. Це дуже схоже на прихід Байдена після Трампа - структурні елементи є схожі. Є такий сценарій. Ще є інший - оточення Ердогана вже говорило про те, що перемога опозиції буде дорівнювати державному заколоту. Вони не визнають виборів, оголосять, що це антимусульманський заколот, мобілізують своїх прихильників. Залишаючись при фактичній владі і маючи контроль над силовими структурами", - підсумував Данилов.
- За даними останнього опитування, нинішній турецький президент Реджеп Таїп Ердоган відстає від свого головного суперника Кемаля Киличдароглу на понад п'ять процентних пунктів напередодні президентських виборів, які відбудуться в неділю. Згідно з опитуванням, Ердогана підтримують 43,7%, а Киличдароглу – 49,3%. Така ситуація означає, що переможця визначить другий тур, який має відбутися 28 травня.
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