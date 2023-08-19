Експерт спрогнозував, за який термін Україна забезпечить ключові міста резервними енеросистемами
Україна спроможна забезпечити 25 провідних міст резервними енергосистемами за два - три роки
Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в етері Еспресо.
"Щоб убезпечити 25 ключових міст України, населення яких перевищує 200 тис. людей, потрібно до п'яти років. За перші два - три роки можна убезпечити сім - вісім найвразливіших міст за допомогою вже доступних генераційних можливостей", - наголосив він.
За словами експерта, їх можна купувати в Європі, США, і якщо активно цим займатися,то протягом двох - трьох років можна забезпечити резервними системами найразливіші міста.
- Станом на 16 червня в Україні через бойові дії було знеструмлено 401 населений пункт.
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