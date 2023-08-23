Експерт з права: В Україні досі немає законів про прапор і герб
В Україні досі немає закону про державний прапор і закону про державний герб - чинні постанови парламенту, але це винятково тимчасові акти
Про це під час включення в ефір Еспресо заявив експерт із конституційного права Андрій Магера.
"Порівняно з прапором і гербом, у нас є закон про державний гімн України 2003 року. Він затверджений парламентом ще в часи президентства Кучми. Це перший рядки пісні, яку написав Вербицький. Вона вважається офіційним державним гімном і в цьому законі визначені умови його використання. Закон доволі куций, але він є. Це питання станом на зараз, як на мене, закрите. А ось закону про державний прапор і закону про державний герб, як і не було, так і немає", - сказав він.
Експерт наголосив, що досі чинні постанови парламенту, але це винятково тимчасові акти, які діють до того часу, поки не буде закону.
"Жодних проблем щодо прапора немає, але чомусь законопроєкт про прапор вперто до Верховної Ради не вноситься. Я думаю, що це мав би зробити президент як глава держави та гарант додержання Конституції. Я думаю, що таку б позицію президента підтримала б більшість народних депутатів. Треба обов'язково врегулювати порядок використання державного прапора, щоб ми не шукали по різних законодавчих актах, як у різних місцях використовується. Це має бути в одному єдиному законодавчому акті", - підсумував Магера.
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