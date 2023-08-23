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Залужний привітав українців з Днем Прапора: продовжуємо наближати день, коли жовто-блакитні кольори замайорять над всіма визволеними містами

23 серпня, 2023 середа
09:03
Суспільство Валерій Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський у середу, 23 серпня, привітали українців з Днем Державного Прапора

Про це Залужний написав у telegram.

Головнокомандувач наголосив, що державний прапор - це символ української ідентичності. Він уособлює незламність, хоробрість та доблесть українців, які борються за власну волю та свободу. 

"Під синьо-жовтим стягом наші воїни сьогодні - у важких боях проти російських загарбників. Аби наші діти та внуки мали мирне майбутнє", - зазначив Залужний. 

Він подякував захисникам та захисницям і наголосив, що вони продовжують наближати час, коли "жовто-блакитні кольори замайорять над всіма визволеними українськими містами та селами". 

До привітань також долучився командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. 

"Наш синьо-жовтий стяг буде у кожному українському місті. Це наша гордість, символ вільного народу. Ми повернемо його у кожне місто та село, і викинемо російську ганчірку. З Днем Державного Прапора України!", - написав він. 

  • 23 серпня в Україні щорічно відзначають День Державного Прапора. Еспресо розповідає про історію свята та цікаві факти про український стяг. 

Культура
Україна
Війна з Росією
Валерій Залужний
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