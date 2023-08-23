Залужний привітав українців з Днем Прапора: продовжуємо наближати день, коли жовто-блакитні кольори замайорять над всіма визволеними містами
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський у середу, 23 серпня, привітали українців з Днем Державного Прапора
Про це Залужний написав у telegram.
Головнокомандувач наголосив, що державний прапор - це символ української ідентичності. Він уособлює незламність, хоробрість та доблесть українців, які борються за власну волю та свободу.
"Під синьо-жовтим стягом наші воїни сьогодні - у важких боях проти російських загарбників. Аби наші діти та внуки мали мирне майбутнє", - зазначив Залужний.
Він подякував захисникам та захисницям і наголосив, що вони продовжують наближати час, коли "жовто-блакитні кольори замайорять над всіма визволеними українськими містами та селами".
До привітань також долучився командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.
"Наш синьо-жовтий стяг буде у кожному українському місті. Це наша гордість, символ вільного народу. Ми повернемо його у кожне місто та село, і викинемо російську ганчірку. З Днем Державного Прапора України!", - написав він.
- 23 серпня в Україні щорічно відзначають День Державного Прапора. Еспресо розповідає про історію свята та цікаві факти про український стяг.
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