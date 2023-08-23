Зеленський: Прапор - наша сила, джерело волі і впевненість у тому, що він обов’язково майорітиме всюди, де має по праву

Про це він написав у Телеграм.

Під час церемонії Зеленський виголосив промову.

"Щороку 23 серпня ми відзначаємо День Державного Прапора України. Щороку ми віддаємо належне українській святині. Це наш символ, це наш оберіг, це наш синьо-жовтий стяг. Наш прапор - це наша гордість", - сказав він.

Президент додав, що прапор - це впевненість України у тому, що він обов'язково майорітиме всюди, де має бути по праву, на всій нашій суверенній території.

"Непохитна віра в це всередині кожного та кожної з нас. Наш прапор - це наша сила, джерело волі, незламності духу для всіх, для всіх воїнів, які з цим прапором на броні та під серцем ідуть у бій, борються за кожен метр нашої землі, ідуть вперед і дійдуть до нашої перемоги. Наш прапор – це наша пам’ять. Це шана до всіх наших героїв різних часів, які захищали нашу землю та віддали свої життя за Україну й українців. Завжди будемо пам’ятати їх, наших героїв", - зазначив також президент.

Зеленський закликав усіх ушанувати загиблих захисників України хвилиною мовчання.

За словами Зеленського, прапор, який підняли у Києві, був на позиціях українських бійців від Чернігова до Одеси, в різних бойових бригадах і підрозділах, а також у шпиталях, де лікують наших поранених, та у руках волонтерів.

"Цей прапор завжди берегтиме згадку про багатьох українців і українок. Але він буде неодмінно поповнюватися і збагачуватися новими підписами наших воїнів", - сказав Зеленський.

За його словами, після церемонії кожен охочий зможе побачити його в Національному музеї.

"І настане час, коли цей особливий прапор зможе побачити вся наша вільна та мирна Україна", - наголосив президент.