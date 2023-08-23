Зеленський: Прапор - наша сила, джерело волі і впевненість у тому, що він обов’язково майорітиме всюди, де має по праву
У День Державного Прапора України 23 серпня президент Володимир Зеленський взяв участь в урочистій церемонії підняття прапора, який підписали військові ЗСУ
Про це він написав у Телеграм.
Під час церемонії Зеленський виголосив промову.
"Щороку 23 серпня ми відзначаємо День Державного Прапора України. Щороку ми віддаємо належне українській святині. Це наш символ, це наш оберіг, це наш синьо-жовтий стяг. Наш прапор - це наша гордість", - сказав він.
Президент додав, що прапор - це впевненість України у тому, що він обов'язково майорітиме всюди, де має бути по праву, на всій нашій суверенній території.
"Непохитна віра в це всередині кожного та кожної з нас. Наш прапор - це наша сила, джерело волі, незламності духу для всіх, для всіх воїнів, які з цим прапором на броні та під серцем ідуть у бій, борються за кожен метр нашої землі, ідуть вперед і дійдуть до нашої перемоги. Наш прапор – це наша пам’ять. Це шана до всіх наших героїв різних часів, які захищали нашу землю та віддали свої життя за Україну й українців. Завжди будемо пам’ятати їх, наших героїв", - зазначив також президент.
Зеленський закликав усіх ушанувати загиблих захисників України хвилиною мовчання.
За словами Зеленського, прапор, який підняли у Києві, був на позиціях українських бійців від Чернігова до Одеси, в різних бойових бригадах і підрозділах, а також у шпиталях, де лікують наших поранених, та у руках волонтерів.
"Цей прапор завжди берегтиме згадку про багатьох українців і українок. Але він буде неодмінно поповнюватися і збагачуватися новими підписами наших воїнів", - сказав Зеленський.
За його словами, після церемонії кожен охочий зможе побачити його в Національному музеї.
"І настане час, коли цей особливий прапор зможе побачити вся наша вільна та мирна Україна", - наголосив президент.
- Крім того, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський у середу, 23 серпня, привітали українців з Днем Державного Прапора.
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