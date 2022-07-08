Експерти радять МОЗ проводити четверту вакцинацію від COVID-19
Національна технічна група експертів з питань імунізації рекомендувала Міністерству охорони здоровʼя проводити четверту дозу вакцини проти COVID-19 окремим категоріям населення
Про це інформує Суспільне з посиланням на коментар заступника міністра охорони здоров’я — головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.
Зазначається, що наразі у міністерстві опрацьовують ці рекомендації і найближчим часом оприлюднять відповідне рішення.
"Зараз відбулось засідання Національної технічної групи експертів з питань імунізації і вони розглядали у тому числі питання введення бустерної дози для тих людей, які отримали вже базовий курс плюс бустер. Це по суті 4 доза вакцинації. Поки що Національна технічна група експертів рекомендує проводити таку 4 вакцинацію представникам критичної інфраструктури, медичним працівникам і тим, хто має медичні показання до вакцинації", — повідомив пан Кузін.
Крім того, рекомендовано проводити вакцинацію категоріям населення, які мають важкі супутні захворювання, штибу бронхіальної астми, серцево-судинної недостатності тощо.
"У такому випадку буде рекомендуватися робити четверту дозу, тобто бустерну, і такі рекомендації вже були офіційно надіслані до МОЗ. Вони будуть найближчим часом розглядатися на штабі з вакцинокерованих інфекцій і відповідне рішення вже буде оприлюднено", — зазначив заступник міністра охорони здоров’я.
Також Кузін наголосив, що після четвертої вакцинації буде згенерований новий ковідний сертифікат. Його максимальний термін дії буде 9 місяців.
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