Експерти радять МОЗ проводити четверту вакцинацію від COVID-19

Про це інформує Суспільне з посиланням на коментар заступника міністра охорони здоров’я — головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.

Зазначається, що наразі у міністерстві опрацьовують ці рекомендації і найближчим часом оприлюднять відповідне рішення.

"Зараз відбулось засідання Національної технічної групи експертів з питань імунізації і вони розглядали у тому числі питання введення бустерної дози для тих людей, які отримали вже базовий курс плюс бустер. Це по суті 4 доза вакцинації. Поки що Національна технічна група експертів рекомендує проводити таку 4 вакцинацію представникам критичної інфраструктури, медичним працівникам і тим, хто має медичні показання до вакцинації", — повідомив пан Кузін.

Крім того, рекомендовано проводити вакцинацію категоріям населення, які мають важкі супутні захворювання, штибу бронхіальної астми, серцево-судинної недостатності тощо.

"У такому випадку буде рекомендуватися робити четверту дозу, тобто бустерну, і такі рекомендації вже були офіційно надіслані до МОЗ. Вони будуть найближчим часом розглядатися на штабі з вакцинокерованих інфекцій і відповідне рішення вже буде оприлюднено", — зазначив заступник міністра охорони здоров’я.

Також Кузін наголосив, що після четвертої вакцинації буде згенерований новий ковідний сертифікат. Його максимальний термін дії буде 9 місяців.