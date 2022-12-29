Експерти RAND Corporation озвучили чотири сценарії імовірної атаки Росії на НАТО
Військовий конфлікт в Україні створив «унікальний набір обставин», які уможливлюють «обмежений напад Росії» на НАТО
Про це пишуть експерти RAND Corporation.
Вони розробили чотири сценарії можливого загострення конфлікту між Росією та НАТО, оцінивши можливі мотиви Москви та запропонувавши варіанти дій у відповідь з боку альянсу.
Автори доповіді виключили з аналізу варіанти, за яких Росія застосовує ядерну, хімічну чи біологічну зброю, а також завдає ударів по території США, пояснивши це тим, що "застосування такої зброї спричинило б зовсім інший набір варіантів реагування".
Згідно з найжорсткішим сценарієм ("D"), Росія завдасть ракетних ударів відразу по шести ключових повітряних і морських портах альянсу, включаючи базу "Рамштайн" і порт Роттердам.
Трохи більш "м'який" сценарій ("С") передбачає, що Росія завдасть ударів по трьох авіабазах у Польщі та Румунії, через які надходить допомога Україні.
Сценарій "B" передбачає, що Росія знищить американський розвідувальний супутник або супутник однієї з країн НАТО на земній орбіті.
"Найстриманіший" сценарій "А" передбачає, що російські крилаті ракети вдарять по порожньому складу — наприклад, у східній Польщі. Цей варіант американські експерти також класифікують як "демонстративний".
RAND Corporation ("Research ANd Development") – аналітичний центр, заснований 14 травня 1948 року в США. Починав свою діяльність як аналітичний підрозділ при Військово-Повітряних Силах США, але зараз є одним з найавторитетніших дослідницьких центрів світу у всіх сферах державної політики та управління.
- Нагадаємо, ексочільник генштабу Британії наголосив, що Захід має готуватись до тривалого і коштовного стримування Росії, щоби її реваншизм не призвів до нової війни.
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