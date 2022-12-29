Про це пишуть експерти RAND Corporation.

Вони розробили чотири сценарії можливого загострення конфлікту між Росією та НАТО, оцінивши можливі мотиви Москви та запропонувавши варіанти дій у відповідь з боку альянсу.

Автори доповіді виключили з аналізу варіанти, за яких Росія застосовує ядерну, хімічну чи біологічну зброю, а також завдає ударів по території США, пояснивши це тим, що "застосування такої зброї спричинило б зовсім інший набір варіантів реагування".

Згідно з найжорсткішим сценарієм ("D"), Росія завдасть ракетних ударів відразу по шести ключових повітряних і морських портах альянсу, включаючи базу "Рамштайн" і порт Роттердам.

Трохи більш "м'який" сценарій ("С") передбачає, що Росія завдасть ударів по трьох авіабазах у Польщі та Румунії, через які надходить допомога Україні.

Сценарій "B" передбачає, що Росія знищить американський розвідувальний супутник або супутник однієї з країн НАТО на земній орбіті.

"Найстриманіший" сценарій "А" передбачає, що російські крилаті ракети вдарять по порожньому складу — наприклад, у східній Польщі. Цей варіант американські експерти також класифікують як "демонстративний".

RAND Corporation ("Research ANd Development") – аналітичний центр, заснований 14 травня 1948 року в США. Починав свою діяльність як аналітичний підрозділ при Військово-Повітряних Силах США, але зараз є одним з найавторитетніших дослідницьких центрів світу у всіх сферах державної політики та управління.

Нагадаємо, ексочільник генштабу Британії наголосив, що Захід має готуватись до тривалого і коштовного стримування Росії, щоби її реваншизм не призвів до нової війни.

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