Експорт газу з України в жовтні перевищив імпорт у три рази, - Оператор ГТС

Про це повідомила пресслужба Оператора газотранспортної системи України (ОГТСУ).



Згідно з повідомленням, у жовтні 2021 року обсяг транспортування природного газу з ЄС до України склав 154,7 млн куб.м. Натомість експорт разом з реекспортом газу з України до країн Європи зріс на 81%, порівняно з вереснем, і склав 479,3 млн куб.м.



У пресслужбі зазначили, що імпорт газу порівняно з попереднім місяцем зменшився на 77% або на 510 млн куб.м. Після зупинки фізичного транзиту газу до Угорщини імпорт з цієї країни до України скоротився у 16 разів, проте не зупинився повністю завдяки віртуальному реверсу. В жовтні з Угорщини було імпортовано 37 млн куб.м газу.



Лідером у поставках газу до України була Словаччина, частка якої від загальних обсягів імпорту склала майже 75%, або 115,9 млн куб.м. Імпорт з Польщі скоротився до 1,8 млн куб.м.



За даними ОГТСУ, експорт та реекспорт газу в жовтні зросли на 81%, порівняно з вереснем, через збільшення поставок газу до Словаччини, і склали 479,3 млн куб.м. Відповідно замовники експортували до Угорщини 223 млн куб.м, до Словаччини - 191,7 млн куб. м, до Польщі - 53,3 млн куб.м.



У пресслужбі додали, що у жовтні Молдова вперше за багато років замовила не лише російський газ, але й скористалася послугами альтернативних постачальників. З України до Молдови п'ять постачальників експортували 11,2 млн куб.м.



Загалом, за 10 місяців 2021 року Україна імпортувала 2,5 млрд куб. м газу, експорт та реекспорт склав 1,6 млрд куб. м.



За словами генерального директора ОГТСУ Сергія Макогона, баланс імпорту-експорту газу залишається позитивним, адже за підсумками 10 місяців 2021 року Україна отримала більше газу, ніж експортувала.



"Однак варто зазначити, що у вересні-жовтні відбір з митного складу перевищує минулорічні показники, особливо в угорському напрямі. З вересня ми спостерігаємо, як на тлі газової кризи в Європі трейдери нарощують реекспорт газу з України, який закачали у сховища в 2020 році. Це підтверджує зручність та ринкову перспективу зберігання газу контрагентів в українських ПСГ, а також продукту short-haul", - цитує пресслужба слова Макогона.

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