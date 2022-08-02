Про це інформує в телеграмі Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього посадовця секретаріату Кабінету Міністрів України за фактом державної зради за попередньою змовою групою осіб", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що зрадника завербували російські спецслужби у 2007 році. До лютого 2022 року звинувачений допомагав ворожій розвідці у підривній діяльності проти України.

На своїй посаді зловмисник мав доступ до інформації, яка надходить до Кабміну від центральних органів державної влади. Той за гроші особисто передавав ці дані, в тому числі таємні, Росії.

Нині експосадовець під вартою.

21 червня СБУ повідомила про викриття шпигуна РФ у Кабміні, завербованого ФСБ у 2012 році, та його зв'язківця у Торгово-промисловій палаті України.

Нагадаємо, раніше співробітники контррозвідки СБУ викрили чиновника секретаріату Кабміну на діяльності в інтересах спецслужб Росії.

Затриманим за підозрою у співпраці зі спецслужбами Росії виявився заступник керівника протоколу прем'єр-міністра Станіслав Єжов.

у березні 2018 року службовця секретаріату Кабінету Міністрів затримали працівники військової прокуратури під час отримання хабара, повідомляє військова прокуратура.

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