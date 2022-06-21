СБУ викрила шпигуна РФ у Кабміні, завербованого ФСБ у 2012 році, та його зв'язківця у Торгово-промисловій палаті України
Агентурна мережа ФСБ вела розвідувально-підривну діяльність в органах української влади: передавали росіянам секретну інформацію та персональні дані українських правоохоронців
Про це повідомляє Служба Безпеки України.
Для знешкодження злочинної групи контррозвідка СБУ провела багатоетапну спецоперацію, у результаті якої у Києві затримали завідувача відділу Секретаріату Кабміну і керівника однієї з дирекцій Торгово-промислової палати.
Як повідомляє СБУ, зрадники передавали російським загарбникам розвідінформацію штибу стану обороноздатності, облаштування держкордону та персональних даних українських правоохоронців.
Зазначається, що зловмисникам російські куратори виплачували грошову винагороду у розмірі від $2 тис. до $15 тис. за завдання. Суми залежали від рівня таємності і важливості зібраної інформації.
За даними СБУ, посадовця завербували у 2012 році під час візиту у РФ два кадрові співробітники ФСБ. З поїздки чиновник повернувся з оперативним псевдонімом, а також з наданим росіянами мобільним телефоном для зв’язку. Зрадник отримав завдання збирати таємну інформацію, яка циркулює в Кабінеті міністрів.
Зібрану секретну інформацію зловмисник роздруковувати або фотографував і зберігав на флешці. А для передачі файлів домовлявся через закритий Telegram-канал про зустріч зі своїм "зв’язківцем", яким виявився один із працівників Торгово-промислової палати.
СБУ інформує, що "зв’язківця" завербували також у Москві співробітники 5 служби ФСБ. Свій інструктаж зловмисник отримав згодом у тимчасово окупованому Сімферополі. За даними Служби безпеки, його "куратором" виявився представник 5 служби ФСБ Юрій Водолазкій.
"Схема передачі розвідданих працювала так: урядовець передавав їх "зв’язківцю" з ТПП, а той – далі в Росію через зашифровані канали зв’язку. "Винагороду" зв’язковий отримував під час особистих зустрічей із кураторами. Вони відбувалися в Криму чи у третіх країнах", - йдеться у повідомленні СБУ.
ФСБ видавали чоловікові винагороду за двох, яку той пізніше розподіляв у Києві. Крім того, паралельно зловмисник займався підбором інших "кандидатів" для вербування.
Слідчі СБУ повідомили обом зловмисникам про підозру у вчиненні злочину за ст. 111 (державна зрада) КК України.
Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Триває досудове розслідування.
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