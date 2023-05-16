Експосол США в РФ: Росії не можна довіряти, будь-які питання треба вирішувати з позиції сили та впевненості
Експосол США в Росії Джон Салліван заявив, що не може бути жодної довіри до РФ, а будь-які питання, пов'язані з нею, треба вирішувати з позиції сили та впевненості
Про це повідомляє Укрінформ.
Він також зазначив, що у росіян ніколи не варто нічого просити.
"Ми повинні підходити до будь-якої запропонованої взаємодії чи переговорів з позиції сили та впевненості", - наголошує експосол.
Салліван зазначив, що Росії не можна довіряти й необхідно перевіряти усі її дії. У підтвердження своїх слів він нагадав, що у 2022 році Кремль стверджував, що не збирається нападати на Україну.
Експосол зазначив, що в таких умовах складно вести дипломатію, проте від цього залежать національні інтереси США,
"Але наші інтереси не вимагають благати росіян про діалог, чи то про контроль над озброєннями, чи про війну в Україні. А вони хочуть саме цього. І це призведе лише до нових провалів у політиці", - заявив посадовець.
Салліван наголосив, що "Росія під керівництвом Путіна є непримиренним противником Сполучених Штатів". За його словами, необхідно створювати архітектуру безпеки в рамках НАТО, а також за допомогою інтенсивної двосторонньої та багатосторонньої дипломатії, аби захистити не лише Україну, а і Європу та решту світу від російської агресії.
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