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Головна Суспільство Експрацівник СБУ заявив, що вбив чоловіка, який вербував його для проведення терактів у Києві

Експрацівник СБУ заявив, що вбив чоловіка, який вербував його для проведення терактів у Києві

29 жовтня, 2021 п'ятниця
18:00
Суспільство ДБР

На прийом до чергового слідчого ДБР прибув громадянин України, який повідомив про вбивство ним чоловіка в номері готелю у ніч з 28 на 29 жовтня у Києві

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Він розповів, що є колишнім співробітником СБУ. За його словами, нещодавно до нього звернувся знайомий, який пропонував йому допомогти з організацією терактів у столиці.

Переговори проходили у готелі в середмісті Києва, після відмови колишнього правоохоронця брати участь у терактах його знайомий спробував вбити чоловіка. Зав’язалась бійка, у результаті, якої він завдав ножового поранення «вербувальнику». 

Колишній правоохоронець стверджував, що одразу поїхав до ексколег з СБУ, але там розповідь не була сприйнята серйозно. За результатами оперативного виїзду на місце події виявилось, що громадянин говорив правду щодо вбивства.

Чоловік переданий слідчо-оперативній групі Шевченківського райуправління поліції ГУНП в Києві.
 

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СБУ
теракт
ДБР
Київ
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