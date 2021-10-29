Експрацівник СБУ заявив, що вбив чоловіка, який вербував його для проведення терактів у Києві

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Він розповів, що є колишнім співробітником СБУ. За його словами, нещодавно до нього звернувся знайомий, який пропонував йому допомогти з організацією терактів у столиці.

Переговори проходили у готелі в середмісті Києва, після відмови колишнього правоохоронця брати участь у терактах його знайомий спробував вбити чоловіка. Зав’язалась бійка, у результаті, якої він завдав ножового поранення «вербувальнику».

Колишній правоохоронець стверджував, що одразу поїхав до ексколег з СБУ, але там розповідь не була сприйнята серйозно. За результатами оперативного виїзду на місце події виявилось, що громадянин говорив правду щодо вбивства.

Чоловік переданий слідчо-оперативній групі Шевченківського райуправління поліції ГУНП в Києві.

