Експрацівник СБУ заявив, що вбив чоловіка, який вербував його для проведення терактів у Києві
На прийом до чергового слідчого ДБР прибув громадянин України, який повідомив про вбивство ним чоловіка в номері готелю у ніч з 28 на 29 жовтня у Києві
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Він розповів, що є колишнім співробітником СБУ. За його словами, нещодавно до нього звернувся знайомий, який пропонував йому допомогти з організацією терактів у столиці.
Переговори проходили у готелі в середмісті Києва, після відмови колишнього правоохоронця брати участь у терактах його знайомий спробував вбити чоловіка. Зав’язалась бійка, у результаті, якої він завдав ножового поранення «вербувальнику».
Колишній правоохоронець стверджував, що одразу поїхав до ексколег з СБУ, але там розповідь не була сприйнята серйозно. За результатами оперативного виїзду на місце події виявилось, що громадянин говорив правду щодо вбивства.
Чоловік переданий слідчо-оперативній групі Шевченківського райуправління поліції ГУНП в Києві.
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