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Експрезидент Франції Олланд написав книгу про "страшну диктатуру" та "мучеництво України"

21 червня, 2022 вiвторок
03:45
Культура Франсуа Олланд

Колишній президент Франції Франсуа Олланд готує до публікації книжку про війну в Україні під назвою "Потрясіння: зрозуміти новий світовий порядок"

Книжка має вийти друком 7 вересня, передає Le Figaro.

"Мучеництво України, як усім відомо, відкрило новий розділ у світовій історії. З одного боку, страшна диктатура, яка вирішила нав’язати свої закони сусідній незалежній країні, з другого – народ, який прагне свободи, підтримуваний коаліцією великих демократій планети", – вказується у презентації видання.

Зазначається, що це буде розповідь про геополітичні зміни, які спричинила війна в Україні.

"Чи занепадають демократії і чи загрожує їм натиск тиранії? Якими є нові баланси сил між Європою, Росією, Китаєм та Сполученими Штатами? Як відродження імперій впливає на баланс у світі?", - такі питання порушує колишній президент Франції.

Як повідомляє "Укрінформ", раніше Франсуа Олланд, який очолював Францію у 2012-2017 рр., опублікував книгу про своє президентство "Уроки влади", а також політичні есе "Відповідь на демократичну кризу" та "Протистояння".

Як відомо, Олланд за час своєї каденції брав участь у спробах врегулювати конфлікт між Україною і Росією. У лютому 2015 року він брав участь у переговорах у Мінську разом з тодішнім Президентом України Петром Порошенком, канцлером ФРН Ангелою Меркель російським лідером Путіним. Ці події відображені в книжці Олланда "Уроки влади".

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війна з Росією
Україна
книга
Франсуа Олланд
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