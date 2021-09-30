Експрезидента Франції Саркозі засудили до року: термін можна буде відбути вдома

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Le Figaro.

За версією слідства, команда експрезидента витратила на кампанію 43 млн євро - майже вдвічі більше, ніж можна було.

Для того, щоб приховати порушення, кошти записали як витрати на партійні заходи.

Прокуратура вимагала для Саркозі рік ув’язнення, з яких 6 місяців умовно.



Суд виніс вирок про рік ув’язнення. Покарання можна буде відбувати вдома за допомогою електронного браслета.

Очікується, що експрезидент оскаржить вирок.

1 березня суд у Франції виніс обвинувальний вирок стосовно колишнього президента країни Ніколя Саркозі у справі про корупцію. Його засудили до трьох років позбавлення волі, два з яких — умовно.