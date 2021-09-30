Експрезидента Франції Саркозі засудили до року: термін можна буде відбути вдома
Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі засудили у справі про незаконне фінансування виборчої кампанії в 2012 році
Про це повідомляє ЄП з посиланням на Le Figaro.
За версією слідства, команда експрезидента витратила на кампанію 43 млн євро - майже вдвічі більше, ніж можна було.
Для того, щоб приховати порушення, кошти записали як витрати на партійні заходи.
Прокуратура вимагала для Саркозі рік ув’язнення, з яких 6 місяців умовно.
Суд виніс вирок про рік ув’язнення. Покарання можна буде відбувати вдома за допомогою електронного браслета.
Очікується, що експрезидент оскаржить вирок.
- 1 березня суд у Франції виніс обвинувальний вирок стосовно колишнього президента країни Ніколя Саркозі у справі про корупцію. Його засудили до трьох років позбавлення волі, два з яких — умовно.
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