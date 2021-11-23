Експрезидента Вірменії Саргсяна викликали на допит у справі про хабарництво

Про це повідомляє вірменське Радіо Свобода.



У Антикорупційному комітеті не надали подробиць щодо обвинувачення, але повідомили, що викликали Саргсяна на допит у справі про хабарництво.



Ця кримінальна справа була порушена три роки тому на підставі скарги бізнесвумен Сільви Амбарцумян та розслідується в рамках кримінальної справи "1 березня".



Після оксамитової революції у Вірменії для розкриття кривавих подій після виборів 2008 року було порушено кримінальну справу за статтею про повалення конституційного ладу.



Після революції бізнесвумен заявила, що у 2008 році дала хабар урядовцям, аби мати можливість займатися діяльністю у гірничодобувній сфері.



У справі звинуваченими виступають також другий президент Вірменії Роберт Кочарян та колишній керівник його апарату, а нині депутат опозиційної парламентської фракції "Аястан" Армен Геворкян.



Це не єдина справа, порушена проти третього президента Вірменії Сержа Саргсяна. Він два роки виступає як обвинувачений у справі про дизельне паливо.



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