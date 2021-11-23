Експрезидента Вірменії Саргсяна викликали на допит у справі про хабарництво
Колишнього президента Вірменії Сержа Саргсяна викликали на допит у справі про хабарництво, яка була порушена ще три роки тому на підставі скарги бізнесвумен Сільви Амбарцумян
Про це повідомляє вірменське Радіо Свобода.
У Антикорупційному комітеті не надали подробиць щодо обвинувачення, але повідомили, що викликали Саргсяна на допит у справі про хабарництво.
Ця кримінальна справа була порушена три роки тому на підставі скарги бізнесвумен Сільви Амбарцумян та розслідується в рамках кримінальної справи "1 березня".
Після оксамитової революції у Вірменії для розкриття кривавих подій після виборів 2008 року було порушено кримінальну справу за статтею про повалення конституційного ладу.
Після революції бізнесвумен заявила, що у 2008 році дала хабар урядовцям, аби мати можливість займатися діяльністю у гірничодобувній сфері.
У справі звинуваченими виступають також другий президент Вірменії Роберт Кочарян та колишній керівник його апарату, а нині депутат опозиційної парламентської фракції "Аястан" Армен Геворкян.
Це не єдина справа, порушена проти третього президента Вірменії Сержа Саргсяна. Він два роки виступає як обвинувачений у справі про дизельне паливо.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.63
Купівля 26.63Продаж 26.92
-
EUR
Купівля 29.89Продаж 30.36
- Актуальне
- Важливе