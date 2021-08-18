Екссекретар РНБО Данилюк потрапив у ДТП на мотоциклі

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши фото з наслідками аварії.



"Вчора вночі по дорозі додому, що проходить лісом, через порив вітру прямо перед носом падає дерево… Дивом зреагував. Допомогла школа мотокросу. Знав, що гальмувати — смерть. Якось примудрився "перескочити". Пролетів метрів сорок, "зупинився" в метрах 100. Поки летів ці метри, перед обличчям промайнуло все життя - правду кажуть",- написав Данилюк.



Крім того, за словами ексглави РНБО, з деревом на дорозі зіткнулася також машина, що їхала слідом.



"Уже пізніше бачив її на узбіччі в 200 метрах від місця зіткнення капітально пошкодженою. Слава Богу, всі живі. Мотоциклу кінець. Я його, звичайно, дуже любив, і цього разу він узяв на себе весь удар", - уточнив він.



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