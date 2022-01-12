Екссудді Чаусу продовжили домашній арешт до березня

Про це повідомила прессекретарка ВАКС Олеся Чемерис у коментарі Укрінформу.



"Суд продовжив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 2 березня поточного року", - сказала речниця.



Також суд поклав на Чауса низку інших процесуальних обов’язків, зокрема прибувати на вимогу до детектива, прокурора, суду, не залишати місце проживання без дозволу детектива, прокурора або суду.



Чаус також має повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця проживання та праці; здати на зберігання до відповідних органів влади паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд до України, а також утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі особами.



Видання зазначає, що ухвала може бути оскаржена до Апеляційної палати Вищого антикорсуду упродовж 5 днів з моменту проголошення.

Нагадаємо, у серпні 2016 року детективи НАБУ викрили суддю на хабарі $150 тисяч. Ним виявився суддя Дніпровського районного суду м. Києва Микола Чаус, що арештовував Геннадія Корбана.

6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання і арешт спійманого на хабарі судді. У листопаді Чауса оголосили у міжнародний розшук.

У січні 2017 року Чауса заочно заарештували, призначивши заставу у 3,7 млн.

У жовтні 2020 року Інтерпол припинив міжнародний розшук екссудді Миколи Чауса через його звернення щодо оскарження розшуку.

У квітні 2021 року Чауса викрали невідомі, згодом його виявили на Вінниччині.

У серпні ВАКС почав обирати запобіжний захід Чаусу, але переніс засідання через відсутність екссудді.

У грудні засідання у справі Чауса перенесли, тому що він нібито втратив слух.

21 грудня Чаус в ОАСК оскаржив своє відрахування зі штату суддів.