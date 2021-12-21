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Головна Кримінал Чаус в ОАСК оскаржує своє відрахування зі штату суддів

Чаус в ОАСК оскаржує своє відрахування зі штату суддів

21 грудня, 2021 вiвторок
14:34
Кримінал Микола Чаус

Микола Чаус подав позови до Окружного адміністративного суду щодо визнання незаконним і скасування наказу Дніпровського райсуду Києва про відрахування його зі штату суддів

Про це інформує пресслужба ОАСК.

"До ОАСК надійшло два позови від Миколи Чауса. Позивач, зокрема, просить суд визнати незаконним та скасувати наказ Дніпровського районного суду міста Києва "Про відрахування зі штату суддів судді Чауса Миколи Олексійовича"", - ідеться в повідомленні.

У другому позові він просить визнати протиправним рішення Дніпровського районного суду Києва про подання до Вищої ради правосуддя звернення з дисциплінарною скаргою щодо притягнення Миколи Чауса до дисциплінарної відповідальності.

Суд вирішує питання щодо відкриття провадження за цими адміністративними позовами.

  • Нагадаємо, у серпні 2016 року детективи НАБУ викрили суддю на хабарі $150 тисяч. Ним виявився суддя Дніпровського районного суду м. Києва Микола Чаус, що арештовував Геннадія Корбана.
  • 6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання і арешт спійманого на хабарі судді. У листопаді Чауса оголосили у міжнародний розшук. 
  • У січні 2017 року Чауса заочно заарештували, призначивши заставу у 3,7 млн.
  • У жовтні 2020 року Інтерпол припинив міжнародний розшук екссудді Миколи Чауса через його звернення щодо оскарження розшуку.
  • У квітні 2021 року Чауса викрали невідомі, згодом його виявили на Вінниччині.
  • У серпні ВАКС почав обирати запобіжний захід Чаусу, але переніс засідання через відсутність екссудді.
  • У грудні засідання у справі Чауса перенесли, тому що він нібито втратив слух.

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позов
Микола Чаус
ОАСК
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