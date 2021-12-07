Засідання у справі екссудді Чауса перенесли, бо він нібито втратив слух
У вівторок, 7 грудня, у Вищому антикорупційному суді мало відбутись засідання у справі екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса щодо звинувачення його у отриманні хабаря в розмірі $150 тис. Слухання перенесли через нібито втрату Чаусом слуху
Про це повідомляє Суспільне.
"Просимо оголосити перерву, щоб мій підзахисний відвідав ЛОР інститут, де йому зробили би аудіометрію, бо він нічого не чує. Його треба діагностувати і призначити лікування. Ми вчора зібрались в офісі для роботи, він голосно говорив сам себе не чув. Треба, щоб аудіометрія визначила чи потрібне йому терапевтичне чи хірургічне втручання", - сказав адвокат Чауса Юрій Денисенко.
Водночас Центр протидії корупції повідомляє, що прокурорка Аліна Жовницька висловила сумніви у тому, що питання зі слухом вирішиться швидко, адже воно тягнеться ще з періоду досудового розслідування.
"Прокурорка наголосила, що може говорити повільно та голосно, щоб обвинувачений усе чув. У результаті судді вирішили частково задовольнити прохання захисту і відкласти засідання на тиждень", - передає ЦПК.
- Нагадаємо, у серпні 2016 року детективи НАБУ викрили суддю на хабарі $150 тисяч. Ним виявився суддя Дніпровського районного суду м. Києва Микола Чаус, що арештовував Геннадія Корбана.
- 6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання і арешт спійманого на хабарі судді. У листопаді Чауса оголосили у міжнародний розшук.
- У січні 2017 року Чауса заочно заарештували, призначивши заставу у 3,7 млн.
- У жовтні 2020 року Інтерпол припинив міжнародний розшук екссудді Миколи Чауса через його звернення щодо оскарження розшуку.
- У квітні 2021 року Чауса викрали невідомі, згодом його виявили на Вінниччині.
- У серпні ВАКС почав обирати запобіжний захід Чаусу, але переніс засідання через відсутність екссудді.
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