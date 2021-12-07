Засідання у справі екссудді Чауса перенесли, бо він нібито втратив слух

Про це повідомляє Суспільне.

"Просимо оголосити перерву, щоб мій підзахисний відвідав ЛОР інститут, де йому зробили би аудіометрію, бо він нічого не чує. Його треба діагностувати і призначити лікування. Ми вчора зібрались в офісі для роботи, він голосно говорив сам себе не чув. Треба, щоб аудіометрія визначила чи потрібне йому терапевтичне чи хірургічне втручання", - сказав адвокат Чауса Юрій Денисенко.

Водночас Центр протидії корупції повідомляє, що прокурорка Аліна Жовницька висловила сумніви у тому, що питання зі слухом вирішиться швидко, адже воно тягнеться ще з періоду досудового розслідування.

"Прокурорка наголосила, що може говорити повільно та голосно, щоб обвинувачений усе чув. У результаті судді вирішили частково задовольнити прохання захисту і відкласти засідання на тиждень", - передає ЦПК.

