Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Кримінал Засідання у справі екссудді Чауса перенесли, бо він нібито втратив слух

Засідання у справі екссудді Чауса перенесли, бо він нібито втратив слух

7 грудня, 2021 вiвторок
23:18
Кримінал Микола Чаус

У вівторок, 7 грудня, у Вищому антикорупційному суді мало відбутись засідання у справі екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса щодо звинувачення його у отриманні хабаря в розмірі $150 тис. Слухання перенесли через нібито втрату Чаусом слуху

Про це повідомляє Суспільне.

"Просимо оголосити перерву, щоб мій підзахисний відвідав ЛОР інститут, де йому зробили би аудіометрію, бо він нічого не чує. Його треба діагностувати і призначити лікування. Ми вчора зібрались в офісі для роботи, він голосно говорив сам себе не чув. Треба, щоб аудіометрія визначила чи потрібне йому терапевтичне чи хірургічне втручання", - сказав адвокат Чауса Юрій Денисенко.

Водночас Центр протидії корупції повідомляє, що прокурорка Аліна Жовницька висловила сумніви у тому, що питання зі слухом вирішиться швидко, адже воно тягнеться ще з періоду досудового розслідування.

"Прокурорка наголосила, що може говорити повільно та голосно, щоб обвинувачений усе чув. У результаті судді вирішили частково задовольнити прохання захисту і відкласти засідання на тиждень", - передає ЦПК.
 

  • Нагадаємо, у серпні 2016 року детективи НАБУ викрили суддю на хабарі $150 тисяч. Ним виявився суддя Дніпровського районного суду м. Києва Микола Чаус, що арештовував Геннадія Корбана.
  • 6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання і арешт спійманого на хабарі судді. У листопаді Чауса оголосили у міжнародний розшук. 
  • У січні 2017 року Чауса заочно заарештували, призначивши заставу у 3,7 млн.
  • У жовтні 2020 року Інтерпол припинив міжнародний розшук екссудді Миколи Чауса через його звернення щодо оскарження розшуку.
  • У квітні 2021 року Чауса викрали невідомі, згодом його виявили на Вінниччині.
  • У серпні ВАКС почав обирати запобіжний захід Чаусу, але переніс засідання через відсутність екссудді.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 
Новини
Суспільство
хабар
Микола Чаус
ВАКС
Читайте також:
Реджеп Таїп Ердоган
4 грудня, 2021 субота
Ердоган підписав указ про зміну міжнародної назви Туреччини
Роман Бессмертный
6 грудня, 2021 понедiлок
Путін каже про новий поділ світу, його умиротворення призведе до поширення війни на всю Європу, - Безсмертний
Уейн Ейрі
6 грудня, 2021 понедiлок
"Маємо бути обережні": начальник Штабу оборони Канади відкинув ідею Резнікова збільшити кількість військових інструкторів в Україні
Київ
+0
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.2
    Купівля 27.2
    Продаж 27.44
  • EUR
    Купівля 30.57
    Продаж 30.99
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, середа
8 грудня
00:22
Інфографіка
"Шахтар" - "Шериф"
Ліга чемпіонів: який вигляд має підсумкова турнірна таблиця групи "Шахтаря"
2021, вiвторок
7 грудня
23:58
"Шахтар" - "Шериф"
"Шахтар" на останніх хвилинах втратив перемогу над "Шерифом" і вилетів з ЛЧ
23:14
Байден путин
Путін у розмові з Байденом звинуватив НАТО у "небезпечних спробах освоєння української території"
22:53
Павло Клімкін
"Путін точно не виграв": Клімкін назвав діалог США і РФ щодо України обнадійливою новиною
22:41
санкції
Зеленський продовжив санкції проти осіб, причетних до виборів у окупованому Криму
22:30
Заступник Єрмака обговорив із іноземними радниками з оборонної реформи ситуацію з військами РФ біля кордону України
22:25
Ексклюзив
РФ робитиме щось болюче для України, але щоб не наразитися на жорсткі санкції Заходу, - аналітикиня
21:46
Олександр Зінченко
Розкішний асист Зінченка не врятував "Ман Сіті" від несподіваної поразки в матчі з "Лейпцигом"
21:45
Європейський регулятор заявив про кращу імунну відповідь у разі комбінування різних вакцин від COVID-19
21:35
Ліонель Мессі та Кіліан Мбаппе
Голи Мессі та Мбаппе принесли ПСЖ переконливу перемогу над "Брюгге" в Лізі чемпіонів
21:26
Ольга Харлан
Спорт і політика перетинаються, - олімпійська чемпіонка Харлан пояснила, чому наші спортсмени не повинні фотографуватись з росіянами
21:21
Джамаль Хашоггі
Вбивство Хашоггі: у Франції заарештували одного з імовірних убивць саудівського журналіста
21:03
Ексклюзив
Володимир Огризко
Розмова Байдена та Путіна стане основою для позиції країн Заходу та України у відносинах з РФ, - ексочільник МЗС Огризко
21:00
Онлайн-дискусія КБФ. Розмова Байдена з Путіним: результати та висновки
20:48
Георгій Судаков
"Шахтар" - "Шериф": сім українців потрапили у стартовий склад "гірників" на матч Ліги чемпіонів
20:32
"Економічні та інші заходи": Байден попередив Путіна про відповідь у разі нападу на Україну
20:30
Путін та Лукашенко
Сергій Висоцький: Чи піде Путін на Київ з Білорусі?
20:17
Зеленський
Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти власників літаків, якими Медведчук і Козак літали до РФ
20:12
Ешлі Барті
WTA назвала ім'я найкращої тенісистки 2021 року
20:11
Ексклюзив
Олексій Голобуцький
У США не бачили сенсу говорити з Зеленським перед розмовою з Путіним, - Голобуцький
19:43
Байден путин
Після розмови з Путіним Байден поговорить з лідерами європейських держав
19:35
Інфографіка
"Динамо" - "Баварія"
Ліга чемпіонів: який вигляд має турнірна таблиця групи "Динамо" перед 6-м туром
19:30
Антипремія "Це яйце"
Антипремія "Це яйце" за сексистські публікації та висловлювання назвала "переможців" у 2021 році
19:14
Українська опера Chornobyldorf увійшла до шістки найкращих у світі на конкурсі Music Theatre Now
19:08
Ексклюзив
"Росія готує своїх громадян до втрат": нардеп Фріс вважає, що лише економічні санкції не втримають Путіна від вторгнення
18:57
Акція на підтримку Саакашвілі в Руставі
Мін'юст і пенітенціарну службу Грузії оштрафували за публікацію відеокадрів із Саакашвілі, - омбудсман
18:40
Роберт Левандовські
Мені не вистачало відчуття щастя, - Левандовські розповів, що відчував після поразки в боротьбі за "Золотий м'яч"
18:25
сепар ООС
Заборонені міномети та гранатомети: окупанти тричі обстріляли українські позиції в зоні ООС
18:22
Семен Новіков (ліворуч) та Жан Беленюк
Конкурент Беленюка по збірній відмовився від українського громадянства
18:21
PR
Кредобанк
Без комісій та з рахунками у доларах, євро та злотих: Кредобанк презентував Правильну картку
18:20
Український фільм "Погані дороги" увійшов до лонг-листу Оскару
18:19
Маккензі Скот
Вперше за 11 років не Ангела Меркель: рейтинг 100 найвпливовіших жінок світу за версією Forbes очолила письменниця Маккензі Скотт
18:12
США та Україна
Вашингтон розглядає варіанти евакуації своїх громадян з України у випадку вторгнення РФ
18:08
Google - ілюстративне фото
"Гра в кальмара", "Холостяк" та поп-іт: Google назвала найпопулярніші пошукові запити в Україні за 2021 рік
18:04
Врятувати життя тяжкохворих: Україна зареєструвала інноваційний препарат проти туберкульозу
17:59
Василь Ломаченко
Промоутер Усика знайшов місце, де варто провести бій Ломаченка за титул абсолютного чемпіона світу
17:55
Після вимоги вдягнути маску: у Москві чоловік влаштував стрілянину в центрі надання держпослуг, загинули щонайменше двоє людей
17:40
завод "Більшовик"
У бюджет України надійшло 1,42 млрд грн за перший об'єкт "Великої приватизації" - столичний завод "Більшовик"
17:32
Микола Харківський
Смертельна ДТП у Харкові: 16-річного водія визнали осудним
17:18
Ексклюзив
Володимир Цибулько
Замах у бік України дає Путіну змогу поторгуватися з Байденом про поглинання Білорусі, - політолог Цибулько
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV