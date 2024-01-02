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Екссуперника Усика дискваліфікували на 4 роки за допінг

2 січня, 2024 вiвторок
20:15
Спорт Кшиштоф Гловацький,

Колишній суперник Олександра Усика, поляк Кшиштоф Гловацький, отримав дискваліфікацію на чотири роки

Про це пише Sport.ua.

У січні 2023 року Кшиштоф Гловацький був нокаутований британцем Річардом Ріакпоре. Після бою Антидопінговим агентством Великої Британії (UKAD) був проведений допінг-тест, який дав позитивний результат.

"Аналіз проби пана Гловацького показав несприятливе аналітичне виявлення (AAF) болденону та його метаболіту. Болденон належить до розділу S1 Забороненого списку WADA на 2023 рік, як анаболічний і андрогенний стероїд. Ця субстанція заборонена в спорті в будь-який час", - йдеться у повідомленні.

Після цього, у квітні 2023 року, Гловацького тимчасово відсторонили від усіх видів спорту. У червні польський боксер заявив, що не приймав жодних заборонених субстанцій і не визнав провину.

"Справу пана Гловацького було розглянуто незалежною Національною антидопінговою комісією 31 жовтня 2023 року. Рішення NADP було винесено 21 листопада 2023 року і передбачало чотирирічну дискваліфікацію. Термін дискваліфікації Гловацького розпочався 6 квітня 2023 року і закінчиться о 23:59 5 квітня 2027 року", – йдеться у заяві.

Зараз Гловацький виступає в ММА. 

  • Кшиштоф Гловацький відомий завдяки бою проти Олександра Усика у 2016 році, в якому українець виграв пояс WBO (Всесвітньої боксерської організації) у крузервейті (до 90,7 кг).
Бокс
Олександр Усик
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