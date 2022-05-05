Екстрадиція Шарія: Венедіктова закликала українців утриматись від емоційних висловлювань, які пропагандист міг би використати в суді
Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова закликала небайдужих громадян і представників влади утриматись від емоційних висловлювань на адресу затриманого в Іспанії проросійського пропагандиста Анатолія Шарія, щоб він не міг використати це у суді, який ухвалюватиме рішення щодо екстрадиції
Про це Венедіктова написала у Facebook.
"Офіс Генерального прокурора сьогодні підтвердив Міністерству юстиції Королівства Іспанія наміри запитувати видачу Анатолія Шарія, який був затриманий іспанськими правоохоронцями 4 травня 2022 року на підставі раніше направленого запиту про його тимчасовий арешт. Дуже прошу всіх небайдужих громадян утриматись від емоційних висловлювань на адресу затриманого підозрюваного у скоєнні держзради та порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Особливо прошу поводити себе стримано представників влади: від правоохоронців до депутатів всіх рівнів. Чому це важливо - ми з вами не повинні мати жодних сумнівів у тому, що громадянин Шарій з великою ймовірністю скористається законним правом відмовитись від спрощеної процедури видачі до України, тобто від добровільної екстрадиції. Якщо саме так і відбудеться, то Анатолій Шарій із допомогою своїх юридичних радників може вдатися до використання різноманітних тактик захисту, в тому числі, спробують переконати компетентний суд у винятковій політичній основі притягнення його до кримінальної відповідальності", - написала Венедіктова.
Генпрокурорка також пояснила механізм розгляду запиту на екстрадицію.
"Після затримання на території іншої держави суд, який прийматиме рішення щодо можливої екстрадиції, може залишити підозрюваного під вартою, випустити під заставу чи, наприклад, наказати залишатися під домашнім арештом. Іншими словами, підозрюваний Шарій (як і будь-який інший підозрюваний) буде знаходитися в екстрадиційний процедурі до моменту розгляду по суті. При цьому міра запобіжного заходу - це компетенція іспанського суду. Будь-які висловлювання представників української влади на адресу фігуранта теоретично можуть вплинути на прийняття рішення компетентним судом Іспанії. Дати в руки Шарію додатковий аргумент ми просто не маємо права", - наголосила Венедіктова.
Як приклад генпрокурорка навела ситуацію з олігархом Дмитром Фірташем, який переховується від правосуддя США в Австрії.
"Підозрюваний органами правопорядку США пан Фірташ перебуває на території Австрії вже більш ніж 8 років і весь цей час суди різних рівнів слухають його справу. До цього часу остаточне рішення щодо його екстрадиції не прийняте. У нас з вами немає жодного права сумніватися в адекватності підходів австрійського правосудля чи в умінні коректно застосовувати закон. Таке життя - хочете, щоб усе працювало професійно і передбачувано, тоді і самі поводьте себе таким чином", - підсумувала Венедіктова.
- Раніше, 4 травня, поліція Іспанії затримала проросійського пропагандиста Анатолія Шарія, підозрюваного Україною в державній зраді.
- Іспанський суд відпустив Анатолія Шарія під підписку про невиїзд.
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