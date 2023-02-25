Екстренер "Челсі" пояснив, чому Мудрику буде складно досягти рівня Шевченка
Колишній тренер "Челсі" Авраам Грант заявив, що Михалу Мудрику буде складно досягти рівня Андрія Шевченка, оскільки на піку форми він був найкращим футболістом світу
Про це повідомляє Setanta Sports.
"Андрій Шевченко – великий талант. Я не можу порівнювати його з Мудриком. Шевченко в найкращій формі був, мабуть, найкращим футболістом світу. Це фантастичний гравець, просто неймовірний. На жаль, я працював з ним вже наприкінці його кар’єри, але на своєму піку він був найкращим нападником у світі. Розумний, якісний. Мудрику буде важко досягти рівня Шевченка", - сказав Грант.
Водночас ізраїльський тренер додав, що Шевченко та Мудрик - гравці різних амплуа, тому їх не варто порівнювати.
"Не потрібно їх порівнювати. Кожен має витискати максимум зі своїх якостей, зі свого таланту. Не хочу багато говорити про Мудрика в "Челсі", але це хороший гравець, в цьому немає жодних сумнівів. Сподіваюсь, у них з’явиться хороша стратегія, яка дозволить йому проявляти свій талант якнайкраще", - зазначив Грант, який тренував "Челсі" у 2007-2008 роках, коли там виступав Шевченко.
Мудрик перейшов до "Челсі" в січні 2023 року за рекордні для українського футболу 100 млн євро.
- 15 січня Михайло Мудрик перейшов до "Челсі" за 100 млн євро та став найдорожчим в історії українським футболістом.
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