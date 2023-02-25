Про це повідомляє Setanta Sports.

"Андрій Шевченко – великий талант. Я не можу порівнювати його з Мудриком. Шевченко в найкращій формі був, мабуть, найкращим футболістом світу. Це фантастичний гравець, просто неймовірний. На жаль, я працював з ним вже наприкінці його кар’єри, але на своєму піку він був найкращим нападником у світі. Розумний, якісний. Мудрику буде важко досягти рівня Шевченка", - сказав Грант.

Водночас ізраїльський тренер додав, що Шевченко та Мудрик - гравці різних амплуа, тому їх не варто порівнювати.

"Не потрібно їх порівнювати. Кожен має витискати максимум зі своїх якостей, зі свого таланту. Не хочу багато говорити про Мудрика в "Челсі", але це хороший гравець, в цьому немає жодних сумнівів. Сподіваюсь, у них з’явиться хороша стратегія, яка дозволить йому проявляти свій талант якнайкраще", - зазначив Грант, який тренував "Челсі" у 2007-2008 роках, коли там виступав Шевченко.

Мудрик перейшов до "Челсі" в січні 2023 року за рекордні для українського футболу 100 млн євро.