Екстренер Кличка порівняв Ломаченка зі зламаним автомобілем
Колишній тренер Володимира Кличка Сергій Городнічев заявив, що український боксер Василь Ломаченко вже ніколи не повернеться на найвищий рівень
Про це Городнічев сказав на власному каналі в YouTube.
За його словами, кращі часи для колишнього чемпіона світу в трьох вагових категоріях залишилися позаду.
"Характер у Ломи "газ не скину" - це точно. Але вже все - зламаний автомобіль. Ну скільки тато буде їздити на цьому несправному автомобілі?", - запитав Городнічев, який був одним із асистентів американського тренера Володимира Кличка - Джонатона Бенкса.
Також він додав, що у перемозі Василя Ломаченка над Масайоші Накатані немає нічого екстраординарного, адже українець суттєво переважає японця у класі.
"Так, Вася виграв, все класно, але це рівень. Рівень Накатані на десять голів нижче. Ви думали, що Накатані виграє у Васі через те, що він боксував з Теофімо Лопесом? Це маячня. Ви повинні це розуміти. Рівень інший. А у нас усі: "Вася виграв, повернувся". Куди він повернувся? Якби він у Лопеса виграв, питань би не було. А так Накатані - першорозрядник, від сили кандидат у майстри спорту", - сказав Городнічев.
- Нагадаємо, 27 червня Василь Ломаченко переміг у Лас-Вегасі Масайоші Накатані технічним нокаутом у дев'ятому раунді.
- Ломаченко після перемоги над Накатані заявив, що домовився про реванш з американцем Теофімо Лопесом.
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