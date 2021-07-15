Екстренер Кличка порівняв Ломаченка зі зламаним автомобілем

Про це Городнічев сказав на власному каналі в YouTube.

За його словами, кращі часи для колишнього чемпіона світу в трьох вагових категоріях залишилися позаду.

"Характер у Ломи "газ не скину" - це точно. Але вже все - зламаний автомобіль. Ну скільки тато буде їздити на цьому несправному автомобілі?", - запитав Городнічев, який був одним із асистентів американського тренера Володимира Кличка - Джонатона Бенкса.

Також він додав, що у перемозі Василя Ломаченка над Масайоші Накатані немає нічого екстраординарного, адже українець суттєво переважає японця у класі.

"Так, Вася виграв, все класно, але це рівень. Рівень Накатані на десять голів нижче. Ви думали, що Накатані виграє у Васі через те, що він боксував з Теофімо Лопесом? Це маячня. Ви повинні це розуміти. Рівень інший. А у нас усі: "Вася виграв, повернувся". Куди він повернувся? Якби він у Лопеса виграв, питань би не було. А так Накатані - першорозрядник, від сили кандидат у майстри спорту", - сказав Городнічев.



Нагадаємо, 27 червня Василь Ломаченко переміг у Лас-Вегасі Масайоші Накатані технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Ломаченко після перемоги над Накатані заявив, що домовився про реванш з американцем Теофімо Лопесом.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb