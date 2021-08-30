Екстренер "Шахтаря" може очолити московський "Спартак"
Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека може очолити московський "Спартак"
Про це повідомляє Metaratings.
За інформацією джерела, московський "Спартак" веде переговори з Паулу Фонсекою. Португалець може очолити російську команду найближчим часом, якщо домовиться з керівництвом клубу.
"Спартак" невдало стартував у цьому сезоні чемпіонату Росії. Московський клуб займає десяту позицію після 6-го туру. Вони також покинули ЛЧ, де у кваліфікації програли "Бенфіці" Романа Яремчука.
48-річний Паулу Фонсека працював у "Шахтарі" у 2016 - 2019 роках. Останні два сезони тренував "Рому".
- Нагадаємо, 14 квітня Паулу Фонсека заявив, що вирішив залишити "Рому" після завершення сезону.
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