Екстренер Усика спрогнозував, як складеться його бій з непереможним українцем

Про це повідомляє vRINGe.com.

За словами Джеймса Алі Башира, який зараз тренує Владислава Сіренка, українець здатен перемогти багатьох топбоксерів - британців Ділліана Вайта, Дерека Чісору та колишнього чемпіона світу Джозефа Паркера з Нової Зеландії. Проте, він поки не готовий кинути виклик Олександру Усику.

"Я не думаю, що він може зараз побити Олександра Усика. Тому що Усик має щось у своєму стилі, що допомагає перемагати звичайного боксера. Я вважаю, що Влад Сіренко має стати більш освіченим, щоб бути у рингу з Олександром Усиком. Я думаю, він на відстані кількох років від цього. Сіренку буде важко побити Усика. Я багато разів бачив, як він боксує, і скажу - ні", - пояснив Башир, який у 2016 році привів Усика до чемпіонського титулу в першій важкій вазі (до 90,7 кг).

26-річний Владислав Сіренко виграв серед професіоналів усі 18 поєдинків.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг британця Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).