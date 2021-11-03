Екстренер Усика спрогнозував, як складеться його бій з непереможним українцем
Американський тренер Джеймс Алі Башир заявив, що Владислав Сіренко поки не готовий конкурувати з Олександром Усиком за лідерство у надважкому дивізіоні
Про це повідомляє vRINGe.com.
За словами Джеймса Алі Башира, який зараз тренує Владислава Сіренка, українець здатен перемогти багатьох топбоксерів - британців Ділліана Вайта, Дерека Чісору та колишнього чемпіона світу Джозефа Паркера з Нової Зеландії. Проте, він поки не готовий кинути виклик Олександру Усику.
"Я не думаю, що він може зараз побити Олександра Усика. Тому що Усик має щось у своєму стилі, що допомагає перемагати звичайного боксера. Я вважаю, що Влад Сіренко має стати більш освіченим, щоб бути у рингу з Олександром Усиком. Я думаю, він на відстані кількох років від цього. Сіренку буде важко побити Усика. Я багато разів бачив, як він боксує, і скажу - ні", - пояснив Башир, який у 2016 році привів Усика до чемпіонського титулу в першій важкій вазі (до 90,7 кг).
26-річний Владислав Сіренко виграв серед професіоналів усі 18 поєдинків.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг британця Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 27 жовтня канадський боксер Бермейн Стіверн порадив Ентоні Джошуа найняти для підготовки до реваншу з Олександром Усиком колишнього тренера українця - Джеймса Алі Башира.
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