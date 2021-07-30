Ексзаступник директора харківського авіапідприємства підозрюється в розтраті майже 30 млн грн
Детективи НАБУ повідомили про підозру в розтраті майже 30 млн грн колишньому першому заступнику генерального директора Харківського державного авіаційного виробничого підприємства
Про це повідомляє пресслужба САП у Facebook.
З урахуванням того, що місцеперебування зазначеної особи не встановлено, про підозру йому повідомлено в порядку ст. 135, ст. 278 (письмове повідомлення про підозру - ІФ) КПК України", - повідомляється на офіційній сторінці САП у Facebook.
За версією слідства, підозрюваний причетний до розтрати понад EUR553 тис. і $1 млн 932 тис., що на момент вчинення кримінального злочину становило майже 30 млн грн.
За даними досудового розслідування, з травня 2013 року до січня 2015 року перший заступник гендиректора ХДАВП, зловживаючи своїм службовим становищем, перевів кошти підприємства іншому суб'єкту господарювання з іноземною реєстрацією за надання агентських послуг із продажу товарів військового призначення за кордон. Однак насправді жодні послуги отримані не були.
Досудове розслідування триває.
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