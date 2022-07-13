Про це інформує в телеграмі Офіс генпрокурора.

Під час модернізації програмного забезпечення державного підприємства "Інформаційні судові системи" ексзаступник гендиректора надав віддалений доступ третім особам до мережевого обладнання, яке використовується для функціонування електронної пошти, Єдиного державного реєстру судових рішень та кол-центру.

Внаслідок - порушено порядок маршруту інформації між мережами та спотворено процес її обробки.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру колишньому заступнику Гендиректора ДП "Інформаційні судові системи" Державної судової адміністрації України, який на момент вчинення злочину виконував обов’язки Генерального директора ДП. Йому інкриміновано несанкціонований доступ до інформаційних ресурсів судової системи (ч. 1 ст. 361 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Нині правоохоронці встановлюють обставини правопорушення та всіх причетних.

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