Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За словами посадовця, прийняття у Росії закону про електронний реєстр військовозобов'язаних означає початок мобілізації також на тимчасово окупованих територіях України.

"Якщо раніше мобілізація була прихована і мешканці могли її уникнути, не виходячи з будинку, то тепер вона точно розпочалася", - сказав Федоров.

Міський голова зазначив, що першочергово мобілізація торкнеться тих українців, котрі отримали російські паспорти та у такий спосіб потрапили до електронного реєстру РФ. Водночас це не означає, що для інших мелітопольців загроза відсутня.

"В законі написано, що між собою органи будуть обмінюватися реєстрами. Наприклад, якщо наші мешканці звернулися до лікарні в місті Мелітополь і потрапили в реєстр, то одразу ж вони потрапляють і в реєстр тих, хто потенційно може отримати повістку", - зазначив посадовець.

Федоров підкреслив, що увагу також можуть звернути на тих, хто отримував матеріальну допомогу від окупаційної влади РФ.

"Після року повної окупації багато в кого закінчилися заощадження, а сьогодні обіг гривні на 98%, мабуть, зупинений", - пояснив мер.

Єдиним варіантом того, як уникнути мобілізації в армію РФ, Федоров назвав виїзд з окупованого регіону. За останні два тижні з міста виїхали 2 тисячі людей.