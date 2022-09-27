Елітам РФ легше прибити Путіна, ніж отримати ядерний удар у відповідь, - політексперт Цибулько
Оточення президента РФ Володимира Путіна не хоче, щоб Росія завдавала ядерного удару, бо вони хочуть жити
Про це в ефірі Еспресо розповів політичний експерт Володимир Цибулько.
"Путін хоче жити, жити дуже довго. Він боягуз. Колективний Путін - не та інституція, яка готова завдати ядерного удару і отримати його у відповідь. Британці їх дуже жорстко попередили, вони дуже реактивні в плані відповіді на ядерний удар. Дистанція і їхні протиракетні системи дозволяють захиститися", - зазначив він.
Цибулько додав, що Росія точно знає, що не володіє системою попередження про ракетний удар.
"Найважливіше, це коло мільярдерів, які оточують Путіна, - вони хочуть жити. Скільки б Путін не клявся, що він представляє їхні інтереси, вони не хочуть ядерного удару. Їм дешевше прибити його, чим отримати ядерний удар по своїй території", - зазначив політексперт.
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