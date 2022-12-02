Компанія забудовника отримала держконтракт, а угруповання ділка контролює Запорізьку область.

Це не скандал, це просто готова кримінальна справа НАБУ проти одного з найвпливовіших Слуг народу. У розпал війни заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко взяв у користування нову елітну машину Porsche Taycan 2021 року, яку йому на невідомо яких умовах передав у користування Вемір Давитян.

Давитян відомий як партнер відомого дніпровського "авторитета" Олександра Петровського, відомого в певних колах по прізвищу "Нарік", і одночасно — близький друг голови фракції Слуга народу Давіда Арахамії. А в Запоріжжі Давитяна називають тіньовим куратором області від Слуг народу, який може розв'язувати будь-які питання.

Тобто Давитян, особа з невідомими джерелами бізнесу, дарує у користування під час війни нову елітну машину одному з керівників держави, наближеному до президента Зеленського. І Давитян також постійно опікується інтересами голови фракції Слуг.

Як виявилось, вже тривалий час Кирило Тимошенко проживає у шикарній заміській резиденції одного з найбільших українських забудовників Ігоря Ніконова

А партнер Давитяна Петровський є близьким другом та партнером олігарха Ігоря Коломойського, який є, як відомо, головним інформаційним спонсором та найбільшим вигодонабувачем від правління Слуг народу.

Але це не все. Як виявилось, вже тривалий час Кирило Тимошенко проживає у шикарній заміській резиденції одного з найбільших українських забудовників Ігоря Ніконова.

Площа резиденції - 1200 квадратних метрів! Тимошенко зізнається, що такий величезний "пункт незламності" потрібен йому... з міркувань безпеки! І що за оренду він сплачує 230 тисяч гривень на місяць. Навіть якщо припустити, що свою резиденцію Ніконов віддав для проживання для одного чиновника за таку плату, велику для чиновника, але маленьку для оренди такої вілли, то скільки ж коштує зараз утримання такого будинку? Який там рахунок на комунальні послуги сплачується? Скільки людей треба для обслуговування та які в них зарплати? На скільки годин на добу там вимикають світло та тепло?

36-річний заступник голови Офісу президента живе розкішним життям під час війни. Тимошенко облаштував собі свій особистий пункт незламності, недоступний для звичайних громадян

За збігом, компанія Ніконова два тижні тому отримала державний підряд у програмі будівництва єОселя.

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36-річний заступник голови Офісу президента живе розкішним життям під час війни. Тимошенко облаштував собі свій особистий пункт незламності, недоступний для звичайних громадян, де Слуга народу надійно захищений від усіх негараздів, якими живе народ, він живе життям олігархів, найзаможнішої фінансової еліти.

І Тимошенко не вважає це неприйнятним.

І голова офісу президента Андрій Єрмак вважає це нормальним, він навіть слова не сказав.

І сам президент Зеленський вважає це нормальним, від нього теж нема ні критики, ні оцінок, мабуть, для нього це не на часі.

Єдине розслідування яке почав, за нашими даними Зеленський, — це звідки у журналістів УП з'явились фото машини Тимошенка, і вже почали якогось поліцейського за це тягати.

Бо не соромно, очевидно, так жити, соромно, що люди про це дізнались.

Але знати треба, війна не все спише.