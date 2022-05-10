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Єлизавети ІІ вперше за 60 років не було на відкритті парламенту Британії, її замінив принц Чарльз

10 травня, 2022 вiвторок
15:01
Світ королева Єлизавета

Королева Великої Британії, якій у квітні виповнилося 96 років, вперше за майже шість десятиліть була відсутня на відкритті парламенту

Про це повідомляє Reuters.


Спадкоємець британського престолу принц Чарльз і принц Вільям зайняли центральне місце на відкритті парламенту 10 травня. Вони замінили 96-річну королеву Єлизавету, яка пропустила грандіозну подію вперше за майже шість десятиліть.

Як передає Reuters, королева була змушена покинути подію ще у понеділок через відновлення проблем з пересуванням. Тоді її син, 73-річний принц Чарльз прибув до Вестмінстерського палацу, щоб зачитати законодавчий порядок денний уряду.
Чарльз, який був присутній на відкритті парламенту разом зі своєю матір'ю в останні роки, зачитував кожен законопроєкт, розпочинаючи його словами "Уряд Її Величності...".

Державне відкриття парламенту – це подія величезної пишності у Британії. Під час неї традиційно королева їде на збори в державній кареті у супроводі кінних солдатів у церемоніальній формі, у той час, як Корона Імператорської держави та інші регалії їдуть попереду в окремому диліжансі.

Повідомляється також, що за своє 70-річне правління королева пропустила урочистий захід лише двічі: у 1959 та 1963 роках, коли була вагітна синами Ендрю та Едуардом.

Єлизавета ІІ пропустила ряд публічних виступів після того, як її було вперше госпіталізовано минулого жовтня через хворобу, про яку ЗМІ наразі нічого не відомо.

Наразі королеві довелося видати "Патент листів", щоб уповноважити Чарльза і Вільяма виконувати її роль на конституційному заході відкриття парламенту.

  • Нагадаємо, ще восени через проблеми зі здоровʼям Єлизавета II була відсутня на церемонії вшанування загиблих у війнах

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Новини
принц Вільям
Велика Британiя
Принц Чарльз
Єлизавета II
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