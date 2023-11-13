EmptyChairWeek: в Україні стартувала кампанія пам'яті культурних діячів, яких забрала війна
В Україні з 13 по 19 листопада проводять інформаційну кампанію EmptyChairWeek, яка має на меті нагадати про діячів культури, яких країна втратила через війну
Про це повідомила пресслужба PEN Ukraine.
"За ініціативою Міжнародного ПЕН з кінця 1980-х років 15 листопада світ відзначає День порожніх стільців. Порожні стільці на правозахисних акціях цього дня символізують авторів, які не можуть бути з нами через ув'язнення, переслідування, зникнення чи вбивство. Цього року з 13 до 19 листопада Український ПЕН проведе EmptyChairWeek – інформаційну кампанію пам’яті людей культури, яких забрала війна", - йдеться у повідомленні.
Протягом тижня PEN Ukraine на своїх сторінках у соцмережах розповідатиме про письменників, музикантів, акторів, істориків, художників, мовознавців та інших культурних діячів, чиї життя обірвалися після 24 лютого 2022 року.
За неофіційними даними громадської організації, станом на зараз загинув 71 митець.
"Ми усвідомлюємо, що загиблих митців більше, ніж відомо нам, але ми не маємо повних даних через відсутність інформації з окупованих територій", - зазначили у PEN.
Аби долучитися до кампанії, потрібно обрати людину, про яку хочете розповісти, та з 13 до 19 листопада опублікувати про неї допис у своїх соціальних мережах із хештегом #EmptyChairWeek.
- Письменник Володимир Вакуленко був убитий під час російської окупації Ізюмського району Харківської області. Довгий час його вважали безвісти зниклим, але наприкінці листопада минулого року ДНК-експертиза підтвердила, що одне з тіл, знайдених після деокупації регіону, належить митцеві. Відомо, що його застрелили у проміжку між 24 березня і 12 травня 2022 року.
- Від ракетного удару окупантів по кафе в Краматорську влітку 2023 року загинула письменниця Вікторія Амеліна.
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