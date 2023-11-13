EmptyChairWeek: в Україні стартувала кампанія пам'яті культурних діячів, яких забрала війна

Про це повідомила пресслужба PEN Ukraine.

"За ініціативою Міжнародного ПЕН з кінця 1980-х років 15 листопада світ відзначає День порожніх стільців. Порожні стільці на правозахисних акціях цього дня символізують авторів, які не можуть бути з нами через ув'язнення, переслідування, зникнення чи вбивство. Цього року з 13 до 19 листопада Український ПЕН проведе EmptyChairWeek – інформаційну кампанію пам’яті людей культури, яких забрала війна", - йдеться у повідомленні.

Протягом тижня PEN Ukraine на своїх сторінках у соцмережах розповідатиме про письменників, музикантів, акторів, істориків, художників, мовознавців та інших культурних діячів, чиї життя обірвалися після 24 лютого 2022 року.

За неофіційними даними громадської організації, станом на зараз загинув 71 митець.

"Ми усвідомлюємо, що загиблих митців більше, ніж відомо нам, але ми не маємо повних даних через відсутність інформації з окупованих територій", - зазначили у PEN.

Аби долучитися до кампанії, потрібно обрати людину, про яку хочете розповісти, та з 13 до 19 листопада опублікувати про неї допис у своїх соціальних мережах із хештегом #EmptyChairWeek.