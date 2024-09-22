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Головна Енергетика "Аварійні відключення й світло по 4-5 годин на добу": експерт з енергетики Дяченко пояснив, що відбуватиметься при відключенні АЕС
Ексклюзив

"Аварійні відключення й світло по 4-5 годин на добу": експерт з енергетики Дяченко пояснив, що відбуватиметься при відключенні АЕС

Віталій Бесараб
22 вересня, 2024 неділя
11:50
Енергетика Рівненська АЕС

Експерт з енергетики Сергій Дяченко розповів, що в разі відключення АЕС від енергосистеми доведеться переходити на аварійні відключення світла

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Якщо наші АЕС доведеться відключити від енергосистеми, то в нас будуть аварійні режими роботи. Зокрема, електропостачання буде по 4-5 годин на добу. Такий сценарій розвитку подій дуже негативний. Втім, варто зауважити, що росіяни бʼють по розподільчій системі. Наші енергетики вже навчились дуже швидко її відновлювати. Також створені суттєві запаси електроенергії й швидко фахівці лагодять знищені розподільчі станції. До прикладу, під час останнього обстрілу. Через три тижні наша енергосистема запрацювала в нормальному режимі й ми йдемо майже без відключень світла", - пояснив Дяченко.

За словами експерта, якщо вдасться уникнути великих руйнувань в енергосистемі, то взимку можна очікувати на позитивний графік енергопостачання.

"Звісно, наша енергосистема працює не так надійно, як того хотілось би. Втім, зниження температур допомогло налагодити нашу енергосистему й графік відключень. Якщо все буде добре й ми уникнемо додаткових руйнувань нашої енергетичної системи, то зможемо пройти зиму в більш-менш нормальних умовах", - додав він.

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Теги:
Економіка
Україна
Війна з Росією
атомна енергетика
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