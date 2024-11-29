Експерт з питань енергетики Рябцев спрогнозував, коли українці матимуть електроенергію в достатній кількості

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Пошкодження є достатньо суттєвими, і вони наразі не дозволяють вивести на повну потужність атомні енергоблоки. Це означає, що щонайменше цього тижня ми всі матимемо від 10 до 12 годин вимкнення електричної енергії на добу", - зауважив Рябцев.

За словами Геннадія Рябцева, енергетики працюють цілодобово. Вони точно знають, що потрібно робити, але, на жаль, не можуть зробити все швидко. Тобто цього тижня вимкнення триватимуть 10-12 годин, наступного тижня, ймовірно, від 4 до 8 годин.

Експерт з питань енергетики також додав, що подальша ситуація залежатиме від чотирьох чинників: можливих обстрілів енергетичної інфраструктури, температури повітря, відсутності негативних погодних явищ та уникнення виходу з ладу зношеного чи пошкодженого обладнання, яке працює на межі своїх можливостей.

"Очікуємо, що ситуація нормалізується, і енергетики в черговий раз виконують свою роботу. Сподіваємося, що в найближчі кілька тижнів електрична енергія буде постачатися в достатній кількості в усіх регіонах, які не розташовані в безпосередній близькості до лінії фронту", - зазначив Рябцев.