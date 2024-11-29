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Ексклюзив

Експерт з питань енергетики Рябцев спрогнозував, коли українці матимуть електроенергію в достатній кількості

Оксана Ліховід
29 листопада, 2024 п'ятниця
12:53
Енергетика світло

Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев вважає, що у найближчі тижні електропостачання буде забезпечене в повному обсязі у всіх регіонах, за винятком тих, що розташовані поблизу лінії фронту

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Пошкодження є достатньо суттєвими, і вони наразі не дозволяють вивести на повну потужність атомні енергоблоки. Це означає, що щонайменше цього тижня ми всі матимемо від 10 до 12 годин вимкнення електричної енергії на добу", - зауважив Рябцев. 

За словами Геннадія Рябцева, енергетики працюють цілодобово. Вони точно знають, що потрібно робити, але, на жаль, не можуть зробити все швидко. Тобто цього тижня вимкнення триватимуть 10-12 годин, наступного тижня, ймовірно, від 4 до 8 годин.

Експерт з питань енергетики також додав, що подальша ситуація залежатиме від чотирьох чинників: можливих обстрілів енергетичної інфраструктури, температури повітря, відсутності негативних погодних явищ та уникнення виходу з ладу зношеного чи пошкодженого обладнання, яке працює на межі своїх можливостей.

"Очікуємо, що ситуація нормалізується, і енергетики в черговий раз виконують свою роботу. Сподіваємося, що в найближчі кілька тижнів електрична енергія буде постачатися в достатній кількості в усіх регіонах, які не розташовані в безпосередній близькості до лінії фронту", - зазначив Рябцев. 

  • Через наслідки масованої російської ракетно-дронової атаки на українську енергосистему 28 листопада, знеструмленим залишається Херсон, Херсонський район та частина Миколаївської області.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Війна з Росією
Енергія
графік вимкнення світла
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