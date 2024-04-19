Газовики прифронтових областей отримали від чеських колег 20 тонн обладнання

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Отримане газове обладнання вже доставлено до компаній Харківської, Миколаївської, Сумської, Чернігівської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

"Ворог не припиняє прицільні атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Дякуємо чеським донорам за обладнання, яке допоможе газовикам прифронтових областей проводити ремонти та забезпечувати роботу об’єктів критичної інфраструктури", - прокоментував міністр енергетики України Герман Галущенко.

Як зазначає відомство, загалом із Чехії з початку повномасштабної війни надійшло 13 вантажів загальною вагою 53,8 тонни, до яких увійшли трансформатори струму та напруги, легкові автомобілі, газове обладнання та інше необхідне устаткування.