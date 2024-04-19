Газовики прифронтових областей отримали від чеських колег 20 тонн обладнання
Україна отримала від чеської газотранспортної компанії GasNet Sluzby 5 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою 20 тонн. Обладнання доставили у 6 областей
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
Отримане газове обладнання вже доставлено до компаній Харківської, Миколаївської, Сумської, Чернігівської, Дніпропетровської та Запорізької областей.
"Ворог не припиняє прицільні атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Дякуємо чеським донорам за обладнання, яке допоможе газовикам прифронтових областей проводити ремонти та забезпечувати роботу об’єктів критичної інфраструктури", - прокоментував міністр енергетики України Герман Галущенко.
Як зазначає відомство, загалом із Чехії з початку повномасштабної війни надійшло 13 вантажів загальною вагою 53,8 тонни, до яких увійшли трансформатори струму та напруги, легкові автомобілі, газове обладнання та інше необхідне устаткування.
- На заході України внаслідок ворожої атаки 24 березня зафіксували пошкодження обʼєктів Нафтогазу.
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