МАГАТЕ надасть Україні підтримку у добудові блоків Хмельницької АЕС

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

"Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) висловило свою підтримку намірам України щодо розширення атомної енергетики, зокрема завершення будівництва блоків на Хмельницькій атомній електростанції (АЕС), і готове надати технічну підтримку проєкту", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що Україна вже перебуває на фінальному етапі перемовин з Болгарією щодо постачання реакторів. Будівництво можуть розпочати, щойно Верховна Рада ухвалить відповідний законопроєкт.

Окрім цього, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі запропонував започаткувати місію технічної підтримки для забезпечення безпечної інтеграції нових компонентів у вже існуючі системи.

Що відомо про добудову Хмельницької АЕС

У червні повідомлялося, що для добудову Хмельницької атомної електростанції планується залучити кредитні кошти, а також власні кошти НАЕК "Енергоатом".

Під час засідання комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг міністр енергетики Герман Галущенко сказав, що для добудову Хмельницької АЕС планують залучити кредитні кошти, а також власні кошти НАЕК "Енергоатом". Хоча наразі про надання державних гарантій під кредит не йдеться. У червні також планувалося підписати угоду про купівлю двох ядерних реакторів у Болгарії. Мова про реактори російського виробництва з недобудованої АЕС "Белене". Інформація про наміри такої закупівлі з'явилася у березні 2023 року.

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав до першого читання законопроєкт про добудову енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електростанції.