МАГАТЕ надасть Україні підтримку у добудові блоків Хмельницької АЕС
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) надасть Україні технічну підтримку у добудові блоків Хмельницької АЕС
Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
"Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) висловило свою підтримку намірам України щодо розширення атомної енергетики, зокрема завершення будівництва блоків на Хмельницькій атомній електростанції (АЕС), і готове надати технічну підтримку проєкту", - йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначили, що Україна вже перебуває на фінальному етапі перемовин з Болгарією щодо постачання реакторів. Будівництво можуть розпочати, щойно Верховна Рада ухвалить відповідний законопроєкт.
Окрім цього, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі запропонував започаткувати місію технічної підтримки для забезпечення безпечної інтеграції нових компонентів у вже існуючі системи.
Що відомо про добудову Хмельницької АЕС
У червні повідомлялося, що для добудову Хмельницької атомної електростанції планується залучити кредитні кошти, а також власні кошти НАЕК "Енергоатом".
Під час засідання комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг міністр енергетики Герман Галущенко сказав, що для добудову Хмельницької АЕС планують залучити кредитні кошти, а також власні кошти НАЕК "Енергоатом". Хоча наразі про надання державних гарантій під кредит не йдеться. У червні також планувалося підписати угоду про купівлю двох ядерних реакторів у Болгарії. Мова про реактори російського виробництва з недобудованої АЕС "Белене". Інформація про наміри такої закупівлі з'явилася у березні 2023 року.
Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав до першого читання законопроєкт про добудову енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електростанції.
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