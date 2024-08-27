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Нардеп Кучеренко про відключення електрики після масованої атаки: наслідки подолають до кінця тижня

Ірена Моляр
27 серпня, 2024 вiвторок
22:38
Енергетика світло

Олексій Кучеренко, народний депутат України, зазначив, що ще день-два будуть достатньо жорсткі графіки відключення електроенергії, а далі залишаться графіки у дві черги відключення

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Про це він розповів в етері Еспресо.

"Удар РФ 26 серпня був таким не першим, зважаючи, що були й більш потужні атаки. Цей удар був комбінований – 236 ракет і дронів, з них збили 201, а 35 завдали цієї великої шкоди. Країна була на межі блекауту. Ворог бив і по розподільчій підстанції на Київській ГЕС, дамба не постраждала. Хочу заспокоїти, що з нею неможливо щось зробити такими ударами. Однак обладнання постраждало. Енергетики достатньо швидко можуть замінити його або відремонтувати те, що можна", - прокоментував нардеп.

За його словами, буквально ще день-два будуть достатньо жорсткі графіки відключення електроенергії, а далі залишаться графіки у дві черги відключення.

"До кінця тижня наслідки будуть ліквідовані. Безумовно, це позитив. Прем'єр сказав правильно, що це ракетні удари касетними головками, тобто били металевими кульками, і від цього захистив другий ступінь захисту, це такі бетонні бункери, які побудували, над трансформаторами. Там, де їх не було, відбулося ураження. Але звертаю вашу увагу, навіть цих 35 ракет та дронів, які прорвалися, спричинили шкоди, що країну тиждень "ковбасить, і це влітку. Однак це серйозне попередження, що взимку можуть бути й більш глибокі наслідки. Відповідно, треба менше красти й будувати ці укриття, а якщо вдасться, то посилитися системами Patriot", - резюмував Олексій Кучеренко.

  • 27 серпня ДТЕК повідомив, що на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині, Донеччині та у Києві запровадили екстрені відключення світла.
  • Також пресслужба Укренерго проінформувала, що у середу, 28 серпня, графіки стабілізаційних відключень споживачів від електроенергії діятимуть в усіх регіонах України
Теги:
Україна
Війна з Росією
ракетний удар
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