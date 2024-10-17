Обмеження експортно-імпортних операцій по електроенергії з ЄС не буде: експерт Ігнатьєв про лист Енергетичного співтовариства

Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".

"Європейське Енергетичне співтовариство розвінчало міф про те, що нова сертифікація оператора систем передачі "Укренерго" призведе до обмеження експортно-імпортних операцій. Підкреслюю, саме експортно-імпортних, оскільки ми також в сонячну погоду, ймовірно, будемо експортувати незначну кількість електроенергії. Адже всі енергоблоки атомних електростанцій вийшли з ремонту, а сонячна енергетика працює дуже добре", - зазначив він.

Щодо наглядової ради, у листі Енергетичного співтовариства йдеться про необхідність проведення конкурсу на заміщення двох звільнених членів наглядової ради та добору ще одного члена, щоб наглядова рада була легітимною, додав Ігнатьєв.

"Нещодавно я спілкувався з паном Володимиром під час форуму Forbes, і він запевняє, що не здійснює ніяких дій для того, щоб створювати якийсь дискомфорт у роботі Укренерго. Тому думаю, що подальших таких рішень від наших європейських партнерів не буде, оператор працює в нормальному режимі. Дуже добре, що виконувачем обов’язків призначили не сторонню людину, а пана Олексія Брехта, який прекрасно співпрацював з Володимиром Кудрицьким в Укренерго і є висококваліфікованим технічним спеціалістом, який замінить пана Кудрицького", - зауважив він.

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Міжнародна складова тепер дещо слабшає, оскільки вона була головною доданою вартістю, яку Володимир Кудрицький приносив, очолюючи Укренерго довгий час, каже експерт.

"До того він працював директором зі стратегічних напрямків і координував міжнародну діяльність. Тому необхідно посилювати команду Укренерго такими висококваліфікованими фахівцями, як Володимир, щоб міжнародний блок працював ефективно. Ремонтна кампанія 2022-2023 років ще не завершена, попереду важка зима, і ворог продовжує обстрілювати. Ми бачили ситуацію, яка вчора була в Херсоні, Миколаєві та Миколаївській області після обстрілу, коли знеструмилася лінія 150 кВ. Це лише початок перед важкою зимою, яку готують нам окупанти", - резюмував Ігнатьєв.