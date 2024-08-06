Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Енергетика В Україні 130 медзакладів зможуть генерувати й продавати електроенергію

В Україні 130 медзакладів зможуть генерувати й продавати електроенергію

Юлія Юліна
6 серпня, 2024 вiвторок
18:51
Енергетика сонячні панелі

У 130 закладах первинної медичної допомоги в різних областях України триває процедура підготовки лікарень до встановлення фотовольтаїчних електростанцій

Зміст

Про це поінформувала пресслужба МОЗ.

Обладнання, яке встановлять у лікарнях, складається з цілих комплектів сонячних панелей, інверторів та акумуляторних батарей, які забезпечать у майбутньому стабільність роботи закладів охорони здоров’я.

Сонячні панелі встановлять у Волинській, Рівненській, Житомирській, Вінницькій, Закарпатській,  Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.

Очікується, що завдяки цим панелям медзаклади матимуть змогу працювати автономно незалежно від ситуації в об'єднаній енергосистемі, а також зможуть продавати електроенергію.

"Тепер у години, коли електроенергії вироблятиметься більше, ніж споживатиметься, її надлишок може продаватися у мережу. За алгоритмом, живлення відбуватиметься завдяки електричній енергії, яку генеруватимуть фотовольтаїчні панелі. Надлишок виробленої енергії накопичуватиметься в акумуляторних батареях та використовуватиметься у час, коли генерації від фотовольтаїчних панелей буде недостатньо", - розповіли у МОЗ.

"Також можливий й варіант заряджання акумуляторних батарей від зовнішньої мережі або бензинового чи дизельного генератора у зимовий час та у випадку відсутності зовнішньої мережі", - додали там.

Сонячні електростанції встановлять протягом п’яти місяців.

Що відомо про розподілену генерацію

Унаслідок атак РФ Україна втратила близько 9 ГВт генерації.

Віцеканцлер і міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек 18 квітня в Києві сказав, що Україні потрібно більше сонячних електростанцій. "Знищити 10 тис. сонячних електростанцій дуже важко. Одна електростанція є мішенню, десять тисяч сонячних - дуже важко атакувати... Тож якщо ви поквапитеся, за три чи чотири місяці ви зможете зробити багато речей. І я гадаю, що особливо влітку сонячна енергія також може допомогти Україні", - сказав він.

24 червня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що Україна має невідкладно розпочати будівництво об'єктів розподіленої генерації. Це потрібно для того, аби успішно пройти наступний опалювальний сезон. "Ми мусимо розгортати нові генеруючі потужності, щоб переконатися, що, якщо росіяни знову здійснять ці атаки, вони не зможуть сконцентруватися на 10 чи 15 великих електростанціях, а матимуть справу з величезною кількістю малих. І тут ми підходимо до питання децентралізації генерації. І робити це треба не після перемоги, не після війни, а просто зараз", - сказав Кудрицький.

Теги:
Новини
Здоров'я
Україна
Медицина
опалювальний сезон
Читайте також:
Автор Олена Будько
5 серпня, 2024 понедiлок
МЗС України відреагувало на рішення Малі розірвати дипломатичні відносини з Києвом
Іран
Автор Ксенія Золотова
5 серпня, 2024 понедiлок
Іран через МЗС Угорщини попередив про атаку проти Ізраїлю
сили ППО
Автор Увесь Лесь
6 серпня, 2024 вiвторок
РФ атакувала Україну ракетами та дронами: у Києві та Одесі працювала ППО, у кількох областях лунали вибухи
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.94
    Купівля 40.94
    Продаж 41.4
  • EUR
    Купівля 44.67
    Продаж 45.4
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
6 серпня
19:28
Ексклюзив
ракетна атака на Охматдит
У США звучали запитання про корупцію, - нардепка Іонова вважає, що скандал із тендером на відбудову Охматдиту матиме наслідки
19:24
Оновлено
сили ППО
РФ атакувала Україну ракетами та дронами: у Києві та Одесі працювала ППО, у кількох областях лунали вибухи
19:16
Оновлено
Зеленський на Донеччині (24.06.2024)
Україна спрямувала додаткове фінансування на власну ракетну програму, - Зеленський
19:13
СБУ оголосила підозру російському спецпризначенцю, який намагався вбити 50-річного цивільного на Київщині
19:07
Жан Беленюк
Олімпійський чемпіон Беленюк оголосив про завершення карʼєри після Ігор у Парижі
18:50
будівництво, нерухомість, забудова
Кабмін дозволив іноземним компаніям будувати великі обʼєкти в Україні
18:44
Оновлено
Курська область
У РФ заявили про спробу прориву ЗСУ в Курській області. ГУР повідомило, що бійці РДК "точно не залучені"
18:41
Молдованин "на спір" переплив Дністер
Молдованин "на спір" переплив Дністер і незаконно потрапив в Україну. Що йому загрожує
18:39
Ексклюзив
договір про працевлаштування
"Маємо дефіцит кваліфікованої робочої сили 35-50%": в Асоціації приватних роботодавців назвали плюси економічного бронювання
18:38
РФ атакувала Нікопольщину артилерією та дронами-камікадзе: поранено 3 людей
18:27
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:17
Мірча Луческу
Луческу у 79 років повернувся в збірну Румунії
18:12
Росіяни заблокували в окупованому Донецьку доступ до YouTube, - "Жовта стрічка"
18:09
OPINION
Сергій Фурса
Апокаліпсис скасовано
18:00
Оновлено
губернатор штату Міннесота Тім Волз
Гарріс обрала кандидатом у віцепрезиденти губернатора Міннесоти Тіма Волца
17:46
ракета ATACMS
Україна могла знищити десятки російських Су-34, але США не дозволили використати ATACMS, - Forbes
17:44
Андрій Ярмоленко (праворуч), Партизан - Динамо
"Вкрали дорожній знак і втікали з ним до ТРЦ": у Польщі затримали пʼяних суддів, які мали працювати на матчі "Динамо"
17:40
На фото: Кіану Рівз
Компанія Lionsgate створить серіал про Джона Віка
17:37
ЗСУ
На фронті від початку доби відбулось 85 боєзіткнень, найбільше на Покровському напрямку
17:34
Ексклюзив
Telegram
Нардеп Потураєв про Telegram: саме там координують диверсантів, йдеться про підривні операції
17:27
на фото ремонт метро в Києві
Кличко назвав імовірні терміни відновлення руху між станціями метро "Деміївська" та "Либідська"
17:21
У Луганській ОВА розповіли, скільки людей залишаються у двох деокупованих населених пунктах
17:06
Володимир Зеленський і Олена Зеленська
"Зеленські купили у музиканта Стінга виноробний маєток": ЦПД спростував ворожий фейк
17:04
ЗСУ, мобілізація
Нардеп Веніславський висловився щодо можливості вручення електронних повісток
16:56
Росіяни на ТОТ Херсонщини планують визнати недійсними українські водійські права, - Спротив
16:52
LAUD
"Жодного разу не отримав роялті": співак LAUD виграв суд проти експродюсера Тарнопольського
16:51
Оновлено
Ілюстративне фото
У Херсоні та області росіяни з дронів скинули вибухівку на людей: є загиблий, 11 постраждалих
16:46
Ексклюзив
уламки корейської ракети KN-23
Defense Express: 5 серпня Росія атакувала Київ північнокорейськими балістичними ракетами
16:14
Суми
Росія завдала ракетного удару по Сумському району
16:09
Камала Гарріс
Номінацію Гарріс у президенти США від демократів підтримали 99% делегатів
16:07
OPINION
Віталій Портников
Трамп допоможе Україні, якщо її перемога стане частиною перемоги над китайською загрозою
16:03
Оновлено
Україна - Євросоюз
Рада ЄС схвалила виділення Україні 4,2 млрд євро: виплати очікуються цього місяця
15:54
Розстріл із АК-74: на Харківщині чоловіка підозрюють у вбивстві двох товаришів по чарці
15:50
"Дім дракона"
HBO оголосив, скільки буде сезонів у серіалі "Дім дракона"
15:42
Чехія
У Чехії до семи років засудили за мародерство добровольця, який воював на боці України
15:35
вогонь, полум'я, пожежа
У РФ виникла пожежа на Усинському газопереробному заводі
15:05
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ, військові
Сили оборони не дають ворогу підступити до Липців на Харківщині, - штаб-сержант 13-ї бригади НГУ "Хартія" Дучко
15:01
Президент Бангладеш Шахабуддін розпустив парламент на тлі масових протестів
14:57
Олімпійські ігри
Олімпіада-2024: українські веслувальники у байдарці-четвірці пройшли до півфіналу
14:34
Каховська ГЕС
ЮНЕСКО допоможе з археологічними дослідженнями територій, які постраждали від підриву Каховської ГЕС
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV