В Україні 130 медзакладів зможуть генерувати й продавати електроенергію

Про це поінформувала пресслужба МОЗ.

Обладнання, яке встановлять у лікарнях, складається з цілих комплектів сонячних панелей, інверторів та акумуляторних батарей, які забезпечать у майбутньому стабільність роботи закладів охорони здоров’я.

Сонячні панелі встановлять у Волинській, Рівненській, Житомирській, Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.

Очікується, що завдяки цим панелям медзаклади матимуть змогу працювати автономно незалежно від ситуації в об'єднаній енергосистемі, а також зможуть продавати електроенергію.

"Тепер у години, коли електроенергії вироблятиметься більше, ніж споживатиметься, її надлишок може продаватися у мережу. За алгоритмом, живлення відбуватиметься завдяки електричній енергії, яку генеруватимуть фотовольтаїчні панелі. Надлишок виробленої енергії накопичуватиметься в акумуляторних батареях та використовуватиметься у час, коли генерації від фотовольтаїчних панелей буде недостатньо", - розповіли у МОЗ.

"Також можливий й варіант заряджання акумуляторних батарей від зовнішньої мережі або бензинового чи дизельного генератора у зимовий час та у випадку відсутності зовнішньої мережі", - додали там.

Сонячні електростанції встановлять протягом п’яти місяців.

Що відомо про розподілену генерацію

Унаслідок атак РФ Україна втратила близько 9 ГВт генерації.

Віцеканцлер і міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек 18 квітня в Києві сказав, що Україні потрібно більше сонячних електростанцій. "Знищити 10 тис. сонячних електростанцій дуже важко. Одна електростанція є мішенню, десять тисяч сонячних - дуже важко атакувати... Тож якщо ви поквапитеся, за три чи чотири місяці ви зможете зробити багато речей. І я гадаю, що особливо влітку сонячна енергія також може допомогти Україні", - сказав він.

24 червня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що Україна має невідкладно розпочати будівництво об'єктів розподіленої генерації. Це потрібно для того, аби успішно пройти наступний опалювальний сезон. "Ми мусимо розгортати нові генеруючі потужності, щоб переконатися, що, якщо росіяни знову здійснять ці атаки, вони не зможуть сконцентруватися на 10 чи 15 великих електростанціях, а матимуть справу з величезною кількістю малих. І тут ми підходимо до питання децентралізації генерації. І робити це треба не після перемоги, не після війни, а просто зараз", - сказав Кудрицький.