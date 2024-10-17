В Укренерго пояснили, як погода впливає на генерацію електроенергії

Про це поінформувала пресслужба Укренерго.

У компанії зазначили, що частка СЕС у загальному енергобалансі України за останні роки суттєво зросла. При цьому частки інших видів генерації знизилися через наслідки російських обстрілів. Водночас загальна потужність встановлених сонячних панелей (промислових і побутових) останнім часом збільшилася.

"Реагуючи на російський енергетичний терор, значна кількість домогосподарств і бізнесу встановили у себе сонячні панелі. Тому за однакової температури у сонячний день споживання зараз відчутно нижче, ніж у хмарний – власники дахових СЕС самі забезпечують власні потреби", - констатували в Укренерго.



Там додали, що погода суттєво впливає на генерацію.



"Не всі про це знають, але навіть у ясний літній день коефіцієнт корисної дії сонячних панелей відчутно нижчий від номіналу, якщо температура повітря при цьому – висока. Втрати генерації СЕС через спеку складають близько 5%", - розповіли у компанії.

"Чим похмуріший день – тим менше променів досягає поверхні сонячних панелей. Ефективність роботи СЕС у ясну і хмарну погоду може відрізнятись у кілька разів. З цієї ж причини та через різну тривалість світлового дня є кількаразова різниця й у продуктивності СЕС улітку та взимку", - додали там.

В Укренерго наголосили: оскільки температура повітря й надалі знижуватиметься, заклик використовувати потужні прилади в сонячні години залишається актуальним.