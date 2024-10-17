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В Укренерго пояснили, як погода впливає на генерацію електроенергії

Юлія Юліна
17 жовтня, 2024 четвер
15:16
Енергетика Електроенергія

Енергетики закликають українців переносити користування потужними електроприладами на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій

Зміст

Про це поінформувала пресслужба Укренерго.

У компанії зазначили, що частка СЕС у загальному енергобалансі України за останні роки суттєво зросла. При цьому частки інших видів генерації знизилися через наслідки російських обстрілів. Водночас загальна потужність встановлених сонячних панелей (промислових і побутових) останнім часом збільшилася.

"Реагуючи на російський енергетичний терор, значна кількість домогосподарств і бізнесу встановили у себе сонячні панелі. Тому за однакової температури у сонячний день споживання зараз відчутно нижче, ніж у хмарний – власники дахових СЕС самі забезпечують власні потреби", - констатували в Укренерго.

Там додали, що погода суттєво впливає на генерацію.

"Не всі про це знають, але навіть у ясний літній день коефіцієнт корисної дії сонячних панелей відчутно нижчий від номіналу, якщо температура повітря при цьому – висока. Втрати генерації СЕС через спеку складають близько 5%", - розповіли у компанії.

"Чим похмуріший день – тим менше променів досягає поверхні сонячних панелей. Ефективність роботи СЕС у ясну і хмарну погоду може відрізнятись у кілька разів. З цієї ж причини та через різну тривалість світлового дня є кількаразова різниця й у продуктивності СЕС улітку та взимку", - додали там.

В Укренерго наголосили: оскільки температура повітря й надалі знижуватиметься, заклик використовувати потужні прилади в сонячні години залишається актуальним.

  • Віцеканцлер і міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек 18 квітня в Києві сказав, що Україні потрібно більше сонячних електростанцій. "Знищити 10 тис. сонячних електростанцій дуже важко. Одна електростанція є мішенню, десять тисяч сонячних - дуже важко атакувати... Тож, якщо ви поквапитеся, за три чи чотири місяці зможете зробити багато речей. І я гадаю, що особливо влітку сонячна енергія також може допомогти Україні", - зазначав він.
Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
погода в Україні
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