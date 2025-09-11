З поміркованим оптимізмом: експерт з енергетики Харченко про новий опалювальний сезон
Україні має вистачати відновлених потужностей енергогенерації для проходження зими, але ми не можемо передбачити, які об'єкти атакуватиме ворог
Про це в етері Еспресо розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
"Зараз відновлений більший обсяг генерації, який навіть не можна було передбачити ще 6-7 місяців тому. І обсяг, що відновлений та доступний в системі, дозволяє дуже з поміркованим оптимізмом дивитися на зиму. Тобто нам має вистачати відновлених потужностей для проходження зими, навіть холодної. Однак ми не можемо передбачити атаки. У нас дві зони найбільшої небезпеки, враховуючи, що ворог може атакувати. Одна зона - теплові електростанції, перш за все – вугільні, які генерують відчутну частину нашого енергоспоживання", - прокоментував експерт.
На його думку, друга зона великої небезпеки – все, що пов’язано з опаленням, а особливо в тих містах, які наближені до лінії зіткнення: Харків, Суми, Дніпро чи Кривий Ріг, Миколаїв та Одеса. Тобто до тих міст, куди ворожа ракета долітає за хвилину.
"На жаль, всі котельні, теплоелектроцентралі в тих містах перебувають у зоні величезного ризику. Я абсолютно не здивуюся, якщо російські терористи взимку будуть спеціально атакувати об’єкти теплопостачання для того, щоб максимально завдати шкоди звичайним цивільним українцям", - резюмував Харченко.
- Раніше повідомлялося, що станом на 4 вересня в Україні достатньо запасів газу та вугілля для проходження опалювального сезону. Однак існує ризик, що додатковий ресурс доведеться закуповувати.
