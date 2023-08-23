Енергоатом заперечив інформацію про закупівлю рукавичок для окупованої ЗАЕС

Про це йдеться у телеграмі компанії.

Енергоатом зазначив, що попередні публікації у низці ЗМІ є "неправдивою інформацією".



"У звʼязку з поширенням у соціальних мережах, зокрема каналі "Правда Геращенко", та низці ЗМІ неперевіреної інформації щодо закупівлі Енергоатомом рукавичок для ЗАЕС, повідомляємо, що ця інформація є неправдивою та маніпулятивною. Енергоатом не закуповував, не оплачував і не постачав таку продукцію на окуповану територію", - йдеться у повідомленні.

Компанія стверджує, що закупівля рукавичок це частина підготовки до деокупації станції, а подібні заяви це "спроба очорнити діяльність Енергоатому",

"Водночас всім недобросовісним розповсюджувачам інформації, що бажають очорнити діяльність Енергоатому через маніпуляції на темі поставок для ВП ЗАЕС повідомляємо, що ДП "НАЕК "Енергоатом" дійсно готується до деокупації Запорізької АЕС і всіма доступними засобами прискорює її. Зокрема, компанія проводить тендери на першочергові потреби станції після її звільнення", - пояснює компанія.

Зазначається, що в Енергоатомі створена спеціальна комісія, яка "ретельно розглядає всі потреби окупованої станції й приймає рішення щодо необхідності фінансування тих чи інших закупівель".

"Брудними публікаціями й обвинуваченнями нікому не вдасться зупинити ті закупівлі Енергоатому, які виконуються для підготовки до якнайшвидшого повернення ЗАЕС до експлуатації після деокупації", - додає підприємство.