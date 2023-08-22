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Нардеп Железняк: Енергоатом замовив для окупованої ЗАЕС рукавички на понад 7 млн грн за завищеними цінами

22 серпня, 2023 вiвторок
15:51
Економіка ЗАЕС, Запорізька атомна електростанція, Запорізька АЕС

Під час тимчасової окупації Запорізької атомної електростанції, НАЕК "Енергоатом" закупила для робітників рукавички на 7 мільйонів гривень

Про це написав народний депутат Ярослав Железняк.

Згідно з даними Prozorro, відомство закупило 283 602 пар гумових та бавовняних рукавичок для ЗАЕС у вересні 2022 року.

Термін постачання товарів був виконаний у період з 1 жовтня до 21 листопада того року.

Фото: Prozorro

"Не буду писати, що передбачені у договорі ціни на рукавички є завищеними, порівнюючи з ринковими (наприклад, Епіцентр). Десь на 40-60%. Не буду писати, що саме цей виробник є найдорожчим з-поміж інших видів рукавичок. Але у мене питання, а ми правда закупили 283 602 пар рукавичок для окупованої ЗАЕС у вересні 2022-го на 7,1 млн грн", - коментує нардеп.

Місце постачання товарів у протоколі вказане, як тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція.

Фото: Prozorro

Нардеп зауважив, що у 2021 році, коли ЗАЕС не була окупована і працювала на повну потужність, то Енергоатом закупив на 83 тисячі пар рукавиць менше.

Також відомо про скандал із закупівлями для військових

Інформацію про те, що Міністерство оборони закуповує продукти для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва, 21 січня оприлюднило видання Дзеркало тижня із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів.

Кабмін на засіданні 24 січня ухвалив кадрове рішення звільнити заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова.

Також було звільнено з посади директора департаменту закупівель при Міністерстві оборони України Богдана Хмельницького: його пов'язують зі скандалом щодо продуктів для ЗСУ. Пізніше його оштрафували.,

5 квітня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що нова система закупівель харчів для захисників ще не розроблена, тому уряд дозволив продовжити чинні контракти на постачання ще на 3 місяці. 

3 травня НАЗК внесло до реєстру корупціонерів екскерівника Департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони України Богдана Хмельницького.  

У липні членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони, волонтерка Дана Ярова повідомила, що за її інформацією, замість внесення змін до постанови №335 Кабмін планує визнати її такою, що втратила чинність. А це загрожує повним блокуванням всіх закупівель для Міноборони - від зброї до харчів. 

Війна з Росією
окуповані території
ProZorro
ProZorro.Продажі
Запорізька область
Запорізька АЕС
Енергодар
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