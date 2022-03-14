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Енергодарський телеканал відмовився співпрацювати з окупантами та припинив мовлення
Енергодарський телеканал відмовився співпрацювати із російськими окупантами та повідомив про тимчасове припинення мовлення
Про це повідомили на офіційній сторінці Facebook Телеканалу ЕНТС.
Представники каналу заявили, що відтепер не мають нічого спільного з контентом, що буде транслюватися з їхньої платформи.
- Нагадаємо, що в Енергодарі після відключення знову відновив роботу Vodafone.
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