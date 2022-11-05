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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Ердоган дав майстер-клас західним політикам, як розмовляти з кремлівським мерзотником, - Піонтковський
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Ердоган дав майстер-клас західним політикам, як розмовляти з кремлівським мерзотником, - Піонтковський

5 листопада, 2022 субота
13:52
війна з Росією Реджеп Таїп Ердоган

Американський політолог Андрій Піонтковський зазначив, що Ердоган не вагається, коли потрібно використовувати військову силу, як він це показав у Карабаській війні. Готовність застосовувати силу і політичну волю – ось дуже простий рецепт

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Вкотре президент Туреччини продемонстрував, хто у цій парі (Путін-Ердоган) є альфа-самцем, адже це він позначив раз і назавжди ще два роки тому під час Карабаської війни. Тоді він дуже серйозно виступив на боці свого союзника Азербайджану, а Путін з'явитися на війну злякався. Відтоді їхні стосунки зупинились назавжди. І зараз Ердоган дав майстер-клас західним політикам, як треба розмовляти з цим кремлівським виродком. Я думаю, Ердоган нагадав йому, що чорноморський флот Туреччини має абсолютну перевагу над чорноморським флотом Росії. Крім того, Туреччина ні у чому не поступається, якщо говорити про так звані повітряно-космічні війська", - прокоментував політолог.

Андрій Піонтковський зауважив, що поведінка Путіна була настільки демонстративно боягузливою, що, якщо подивитися російську блогосферу їхніх "патріотичних" каналів, то всі зрозуміють, що відбулося.

"Я звертаюся до західних політиків, учасників сьогоднішньої наради Великої сімки, яка два дні триватиме у Німеччині, вчіться в Ердогана, як спілкуватися з цим мерзотником. Бо Ердоган не вагається, коли потрібно використовувати військову силу, як він це показав у Карабаській війні. Допустімо, що Путін вирішив би стояти на своєму і вийти з зернової угоди, то це б означало, що не дозволяється турецьким кораблям везти українське зерно. Американці погрожують за пів години знищити чорноморський флот РФ, якщо буде ядерний напад на Україну, і я їм вірю. А Ердоган знищив би російський   чорноморський флот не за пів години, а за 15 хвилин, якби росіяни напали на турецький корабель. І Путін це розуміє. Готовність застосовувати силу і політичну волю – ось дуже простий рецепт", - підсумував Піонтковський.

  • 29 жовтня Росія заявила, що зупиняє участь у реалізації "зернової угоди" через атаку дронів у Севастопольській бухті. 
  • Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з президентом РФ Путіним заявив про необхідність продовження "зернової угоди".
  • Президент Володимир Путін заявив, що РФ нібито отримала від України гарантії невикористання портів із воєнною метою.

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Україна
Росія
Володимир Путін
Туреччина
Азербайджан
Реджеп Ердоган
Велика сімка
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