Ердоган грає роль султана: намагається довести, що Туреччина може стати новим центром сили, - експерт-міжнародник Каракуц
Голова ГО "Центр прикладних досліджень" Андрій Каракуц вважає, що Реджеп Тайїп Ердоган грає роль султана, аби довести, що Туреччина може стати новим регіональним центром сили
Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Президент Туреччини Ердоган наразі відіграє більшу роль султана й намагається довести, що може бути новим центром регіональної сили, яка здатна впливати на процеси. У відносинах з Путіним Ердоган захищає свої інтереси: його хвилює питання Північної Сирії, де планується операція проти курдів. Ердогану потрібно, щоб Росія не втручалася", - зазначив Каракуц.
Експерт-міжнародник додав, що останні роки Туреччина й Росія тісно співпрацюють у сфері економіки.
"Усі ці саміти з Путіним - це не нове. Туреччина й Російська Федерація останні 5 років дуже тісно співпрацюють в економічному плані. Туреччина отримує від Росії багато природного газу. Складно сказати, що Анкара може швидко розірвати ці відносини", - зауважив Андрій Каракуц.
- 5 серпня на переговорах у Сочі Путін та Ердоган домовилися про перехід Туреччини на часткову оплату російського газу в рублях.
- 7 серпня видання Financial Times повідомило, що Туреччина через неофіційні канали отримала попередження від Заходу про негативні наслідки зближення з Росією для економіки.
- Пізніше стало відомо, що Ердоган після переговорів з Володимиром Путіним скасував заплановані пресконференцію та вечерю з російським диктатором.
- 8 червня стало відомо, що посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що діалог Ердогана з Путіним сприяє розв'язанню важливих питань.
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