Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Президент Туреччини Ердоган наразі відіграє більшу роль султана й намагається довести, що може бути новим центром регіональної сили, яка здатна впливати на процеси. У відносинах з Путіним Ердоган захищає свої інтереси: його хвилює питання Північної Сирії, де планується операція проти курдів. Ердогану потрібно, щоб Росія не втручалася", - зазначив Каракуц.

Експерт-міжнародник додав, що останні роки Туреччина й Росія тісно співпрацюють у сфері економіки.

"Усі ці саміти з Путіним - це не нове. Туреччина й Російська Федерація останні 5 років дуже тісно співпрацюють в економічному плані. Туреччина отримує від Росії багато природного газу. Складно сказати, що Анкара може швидко розірвати ці відносини", - зауважив Андрій Каракуц.

5 серпня на переговорах у Сочі Путін та Ердоган домовилися про перехід Туреччини на часткову оплату російського газу в рублях.

7 серпня видання Financial Times повідомило, що Туреччина через неофіційні канали отримала попередження від Заходу про негативні наслідки зближення з Росією для економіки.

Пізніше стало відомо, що Ердоган після переговорів з Володимиром Путіним скасував заплановані пресконференцію та вечерю з російським диктатором.

8 червня стало відомо, що посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що діалог Ердогана з Путіним сприяє розв'язанню важливих питань.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb